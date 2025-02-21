受天候因素前七周鐵礦砂貨量減7%　全年估持平外加重建商機

▲裕民航運高階認為，今年以來鐵礦砂出貨量衰退主要是受天候影響。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

波羅的海航運公會(BIMCO)分析經理Filipe Gouveia指出，受供應中斷和中國進口需求減少的影響，今年前七周全球鐵礦石出貨量年減7%。對此裕民航運(2606)高階指出，今年以來貨量不如去年，最大因素在天候，克拉克森估今年全年鐵礦砂貨量與去年相當，如果俄烏戰爭與以哈戰爭都順利結束，重建所需鋼鐵就會拉高鐵礦砂與煤炭貨量。

裕民高階指出，第一季是散裝船運市場傳統淡季，去年淡季不淡是因為巴西雨季雨少，讓出貨量大增，今年恢復正常雨季，加上澳洲出現颶風，更壓低出貨量，本周一颶風影響已經結束，海岬型船線貨市場運價本月13日也已開始回升。

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BIMCO數據顯示，今年前七周澳洲出口年減10%，巴西的出口年減5%，儘管巴西的船運表現相對較好，這增加了平均航行距離，但噸英里需求仍同比下降了約6%。

過去一周，鐵礦砂發貨量下降的情況明顯惡化。一場颶風迫使澳大利亞最大的鐵礦石港口關閉了3天，導致澳大利亞的鐵礦石發貨量同比下降55%。 巴西的出貨量也有所放緩，部分原因是淡水河谷(Vale)在Tubarao港的設施發生火災。此前幾周，全球鐵礦石發貨量同比下降幅度較小，僅為1%。

分析中指出，鐵礦石發貨量的疲軟導致運費大幅下跌。今年以來BDI較去年同期下跌44%，海岬型運價下降55%。

鐵礦石是最大的乾散貨大宗商品，好望角型貨船承擔了鐵礦石的大部分運輸，占鐵礦石總量的75%，占噸英里需求的71%。 因此，鐵礦砂量的大幅波動對好望角型船運費有直接影響。除鐵礦砂外，好望角型貨輪還運輸煤炭和鋁土礦，這兩種貨運量較為穩定。

分析中指出，除了供應中斷，需求仍是一個主要問題。中國國內鋼鐵需求疲弱，鋼鐵產量可能繼續下降。 儘管中國通過乾散貨船出口的鋼材同比激增44%，但這一增長可能不足以抵消國內需求的疲軟。與此同時，自2024年7月以來，中國港口的鐵礦砂庫存一直保持相對穩定和高位。

中國占全球鐵礦石出貨量的74%，日本和韓國佔10%。然而，2025年日本和韓國的進口需求年減8%。這兩個國家都是主要的鋼鐵出口國，由於中國鋼鐵在國內和國際市場上的競爭加劇，導致日韓鋼鐵產量下降，對它們造成了不利影響。

“我們預計，與2024年的水準相比，中國以外地區不斷增長的鋼鐵需求可能會阻止鐵礦砂發貨量下降，但前景仍不明朗。 鋼鐵產品，尤其是來自中國的鋼鐵產品的關稅已經提高。 這可能導致鋼鐵出口增長放緩，並削弱主要鐵礦石進口國的產量。BIMCO認為，中國需求的不確定性仍然存在，這可能會極大的影響全球鐵礦石進口需求。

海岬型船現貨市場日租本月12日是5899美元，昨(20)晚回升至7603美元，升幅28.89%，BDI則是從776點回升至941點，回升21.26%。