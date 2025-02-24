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小檜溪供需結構穩定　在地：919後買氣只掉2成「屋主不降價」

▲▼ 小檜溪重劃區 。（圖／有巢氏房屋提供）

▲小檜溪重劃區緊鄰舊市區，除了生活機能豐沛，也有大量的在地換屋、首購需求。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／桃園報導

桃園重劃區多，要怎麼選？在地房仲表示，小檜溪重劃區優勢多，綠覆率高，又有水岸條件，環境相當舒適宜居。另外，由於緊鄰舊市區，除了生活機能豐沛，也有大量的在地換屋、首購需求，加上重劃區面積不大，使供需結構穩定，在如今市況不佳的環境下也更體現出來。

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近年桃園在各大重劃區的帶動下，房市表現亮眼，相對親民的價格吸引雙北客紛紛輕移民，而重劃區新穎的環境規劃也讓許多在地客換屋、首購買盤湧入。

然而，桃園重劃區眾多，包括小檜溪重劃區、中路特區、經國重劃區、青埔特區、A7重劃區、八德擴大重劃區等等，購屋族該如何選擇？哪一區最值得入手？

有巢氏房屋小檜溪自強加盟店東吳沂諮表示，小檜溪重劃區的優勢多，像是綠覆率高，區內不僅有多達5個公園，又有南崁溪行徑，具水岸條件，加上距離三民公園、虎頭山都不遠，環境相當舒適宜居。

而且，小檜溪重劃區腹地只有39.94公頃，不大，加上區內投資客比例相對少，大多都是雙北、在地換屋與首購的自用買盤，顯示出該區供需結構穩定，房價也更為保值。

▲▼ 小檜溪重劃區 。（圖／有巢氏房屋提供）

▲小檜溪重劃區綠覆率高，又有水岸條件，環境相當舒適宜居。（圖／有巢氏房屋提供）

吳沂諮觀察，919央行祭出第七波選擇性信用管制後，全台各地傳災情，但小檜溪重劃區買氣大約只下降2成，且由於購屋需求穩定、供給量不多，即便面對「最強打房政策」，房價也沒有下滑趨勢，觀察目前沒有出現賠售、甚至平轉的狀況，屋主也幾乎沒有降價。

吳沂諮指出，小檜溪重劃區靠近春日路，具國道客運機能，區內不乏雙北通勤族，另外小檜溪重劃區由於緊鄰桃園舊市區，生活機能充沛之外，還有大量的在地換屋、首購客群，在地客比例是桃園各大重劃區中最高的。

房價方面，吳沂諮指出，小檜溪重劃區預售已推到6字頭，3年內新古屋成交單價落在45~50萬元，2房車總價1300~1500萬元，3房則坪數落差較大，總價約在1600~3000萬元間。

▲▼ 小檜溪重劃區 。（圖／有巢氏房屋提供）

▲有巢氏房屋小檜溪自強加盟店東吳沂諮。（圖／有巢氏房屋提供）

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