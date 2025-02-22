台股震盪！中小、低基期族群輪漲　關注下周輝達報法說

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

電子權值股領軍展開反彈走勢，本週台股週線大漲577.64點，漲幅2.49%，三大法人合計買超220.73億元，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，台股近期持續在區間震盪，主要是受到國際不確定性影響，導致指數受到壓抑，市場資金轉進OTC中小型股及股價低基期族群，盤面類股輪漲。值得留意的是，儘管美國總統川普一再祭出關稅戰，但因為市場已知道其背後目的是作為談判籌碼，以達到美國貿易平衡，因此這次的全球股市恐慌情緒邊際效應遞減。

杜欣霈表示，目前市場在等待川普關稅政策以及下週即將登場的輝達財報法說，雖然DeepSeek讓AI產業生態出現多元化發展；然而，全球AI應用加速、訓練成本的下滑本，以及有利邊緣AI發展等一直是AI發展途徑的預期趨勢，今年初輝達宣布推出個人桌上型AI超級電腦Project DIGITS，進軍邊緣AI市場的布局，有助於挹注輝達的伺服器製造商、筆電代工廠，甚至是工業電腦業等相關供應鏈廠商營運表現。

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另外，杜欣霈分析，半導體產業上行循環的外溢效應，可望在邊緣 AI加速發展下更為明顯，根據統計，2024年全球半導體市場總銷售額達6276億美元，年增幅18.3%，2025年的年增幅將維11.2%的雙位數成長，而根據台灣半導體產業協會預估，今年台灣半導體業的產值有望達6.18兆元，年增幅續揚逾16%，相較全球半導體產業的成長更為亮眼。

除了科技股之外，杜欣霈指出，近期重電族群重返強勢，主要是受惠於川普將成立國家能源主導委員會(NEDC)，以滿足AI領域所需要的高速電力成長需求，根據美國能源部規劃，將於今年第一季與2026年下半年開始建設新的輸電系統，預期2025年至2035年間，美國的跨區域送電網絡容量成長將超過100%，進而帶動變壓器需求以每年6-7%速度成長，帶動相關重電、線纜族群成長性。

