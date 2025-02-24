跌幅收斂！台股拉回百點　資金點火重電、BBU族群

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

市場擔憂川普關稅政策，恐加重通膨壓力上升，上周五美股四大指數全數挫低，以及本土法人投信站在賣方，今（24）日台股開低格局，一度跌逾260點，近午盤跌幅收斂拉回約百點，重新站上23500點，盤面上以重電四雄延續上周凌厲漲勢續攻，新盛力（4931）挾1月獲利報佳音，股價開高走高，直攻72.8元漲停價位，激勵中低價BBU（電池備援模組）族群表現。

重電四雄股價沉寂一段時間，美國總統川普上任後，強調製造業重回美國，間接帶來電網建設想像空間，華城（1519）上周連5紅，單周漲幅在2成，亞力（1514）、士電（1503）單周漲幅逾1成，成為盤面攻勢相當整齊族群。

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全球電力需求成長，華城變壓器供應的優勢得以發揮，2024年營收突破營收突破200億元，年增45.35%，法人推估，目前華城手中訂單已超過300億元，並開始承接2027年至2028年的訂單，接單態勢明朗，華城延續上周漲勢，今日漲幅逾4%多，最高來到665元，亞力攀高到123元。

BBU 族群新盛力股票達到公布注意資訊標準，被要求公布近一個月獲利自結數，1月營收2.04億元、稅後純益4400萬元、年增340%，單月每股稅後盈餘為0.67元。

1月獲利報佳音，新盛力跳空開高走高，鎖停72.8元漲停價位，中低價電池模組興能高（6558）、加百裕（3323）、西勝（3625）漲幅落在3%～7%。

