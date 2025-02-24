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0050效應！　國泰投信宣布00663L「1拆11」重返20元發行價

▲▼台股大盤在台積電的帶動下跳空大漲超過四百點，一舉衝破兩萬點大關。雖後獲利回吐賣壓湧現一度翻黑，之後在平盤附近上下震盪。（圖／記者湯興漢攝）

▲基金分割潮，00663L將1拆11重返發行價。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

市值型台股ETF元大台灣50（0050）分割秀「1拆4」驚動市場，國泰投信今（24）日宣布，旗下正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）將召開受益人會議，決議是否啟動分割，分割後的每受益權單位淨值將回到初次發行價格20元左右，若以上週五（21日）收盤價228.3元計算，預估執行分割作業為「1拆11」，使交易價格回歸市場習慣的交易區間，大幅降低投資人進場門檻，除了00663L以外，理專建議投資人若想長期投資，也可定期定額「市值型ETF」00922來跟上台股走勢。

國泰投信ETF研究團隊表示，台灣加權指數最近2個年度(2022/12/30~2024/12/31)上漲約62%，漲幅為全球主要市場的前三名，看好2025年大盤會持續向上， 00663L為正向二倍ETF，主要追蹤台灣加權之二倍槓桿效果，有機會短期追漲、提高投資勝率。00663L自2016年07月14日正式掛牌至今，也隨台股不斷成長呈線性攀升，起初發行價20元，購入一張僅需2萬元，如今股價成長逾10倍，投資人若想買一張，價格則約逾20萬餘元。

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國泰投信表示，有感普惠金融重要性，決議降低投資難度，進行00663L股票分割，00663L最後過戶日為3月22日，受益人會議之書面決議通知書及表決票將於3月26日前(含當日)以掛號寄出，電子投票時間為3月28日至4月18日23:59止，受益人會議書面決議表決票務必於4月18日下午4時前送達或寄達。投資人可透過集保網站進行電子投票，或回郵寄回表決票，預訂於4月21日上午10時以書面方式召開受益人會議，決議是否分割，通過門檻為經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數1/2以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數1/2以上同意，分割前最後交易日為6月3日，6月4日起停止交易，預定於6月11日恢復交易。

國泰臺灣加權正2（00663L）暨國泰台灣領袖50 ETF基金（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，台股加權指數只要單日成長5%，相對應00663L漲幅就約是10%，積極型投資人可運用槓桿型ETF放大效益，但也提醒槓桿產品波動較大，不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性，投資人也應善設停利停損價位。若想長期投資，希望跟上台股行情，但又擔心回檔壓力，則可定期定額投資新一代市值型ETF 00922，目前價格僅約22元，適合小資族有感累積張數。

蘇鼎宇強調，00922在配置上持有約台積電（2330）30%，電子、金融、傳產之比重約各占7成、2成及1成，產業較為均衡分散，他舉例近期台積電因晶片遭美國總統川普課徵關稅，股價歷經劇烈波動，00922因持有比例較為均衡，個別企業占比不會過高，較能有效避免大幅震盪。
 

關鍵字： ETF00663L分割市值型投資

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