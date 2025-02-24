台積電最大客戶易主？　外媒：輝達取代蘋果

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Investing報導，隨著人工智慧驅動成長加速，對台積電來說，NVIDIA今年將成為與蘋果一樣大的客戶。

外媒表示，蘋果的重要性並未縮小，但NVIDIA正在迅速擴張。外資伯恩斯坦估計，NVIDIA對台積電營收的貢獻將從 2023 年的 5-10% 增加到 2025 年的 20% 出頭，與蘋果相當。

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外資表示，台積電的人工智慧和封裝業務，尤其是先進封裝，是關鍵的成長動力，預測今年人工智慧將佔台積電總收入的20%以上。該公司預計將在保持滿載產能的情況下應對 NVIDIA 的 Blackwell、Blackwell Ultra 和 Rubin 晶片的生產計劃變化。

伯恩斯坦預計台積電今年的每股盈餘將成長 40%，資料中心 AI 收入佔總營收的比例將從 2023 年的 6% 上升至 2024 年的 14%，並於 2025 年上升至 20% 以上。

雖然NVIDIA的 GPU 業務仍佔據主導地位，預計今年 GPU 將佔台積電 AI 相關需求的三分之二，但以亞馬遜和Google 為首的 ASIC 晶片的崛起是一個長期趨勢。

伯恩斯坦強調台積電在後端服務領域的影響力日益增強，並預測今年它將超越日月光，成為全球最大的外包半導體組裝和測試供應商。

外資維持對台積電的「優於大盤」評級，設定一年目標價為 1430 新台幣，意味著上漲空間為 30%。



