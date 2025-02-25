謝志堅：美對中製商船徵收港口費不應溯及既往　否則將是兵荒馬亂

▲美國如果對中國製造船舶徵收港口費，勢必拉高進出口貨運輸成本。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運前董事長謝志堅指出，美國擬對中國製造船舶彎靠美國港口時，徵收多達100萬美元的港口費，他覺得茲事體大，全球那麼多商船在中國建造，對相關航商是無妄之災，根據法律不溯及既往精神，應該是針對未來訂造的船舶徵收港口費，以免航運市場變得兵荒馬亂，對美國進出口貿易不利，還會造成通膨，現在就看公聽會能否讓事件獲得合理解決。

謝志堅認為，美國這項政策讓航商措手不及，雖然船公司可以重新調度船舶，安排非中國建造船隻航行美國，但並不容易。貨櫃船公司高階則指出，每條航線的船舶配置是根據港口條件與貨量安排的，目前歐洲線2萬多箱(20呎櫃)的貨櫃船，就無法派駛美國。



另川普政府也提議初期至少1%美國出口產品須由美國籍船隻運送，並在7年後達到15%，最終將要求船舶須在美國建造。對此船公司高階指出，美國造船業本身是沒有條件承造大量的國際航線商船，不過美國可能尋求日本與韓國的協助，由日韓提供船舶相關器材與鋼板，在美國組裝，成為美國製造商船。

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至於印度造船廠是否能藉此興起，業界都在觀察，英國航運相關網站指出，繼馬士基航運之後，地中海航運與達飛海航運都在與印度造船業界洽談投資事宜，歐洲這三大貨櫃船公司，馬士基在本月17日已與科欽造船廠達成協議，先修理船隊中較小船舶，然後進行造船；地中海航運則是規畫在印度設立修造廠，印度政府則爭取該公司投資現有造船廠。

印度總理莫迪呼籲建立一個造船業大型產業集群，使印度在2030年前成為世界十大造船大國，到2047年進入世界五大造船大國行列。對此台船前董事長鄭文隆稍早曾指出，造船是勞力密集的行業，越落後的國家越容易發展，初期供應鏈要靠其他國家，建立起經濟規模後，就會快速發展，且政府有提供獎勵措施，對造船第一大國中國大陸確實威脅很大。

不過國內大型船公司高階認為，印度政治不夠清明，整體條件還不足，其造船業發展恐阻礙頗多。