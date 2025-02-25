公開三大壽險理賠！支應癌症新療法保額要逾200萬或年收3倍

▲副本理賠的實支實付住院險保單停賣之後，如何在投保健康險買到足夠保額以轉嫁醫療費壓力，受到民眾的關注（圖／中時報系資料）

圖文／CTWANT

保險界為配合2026年接軌IFRS17國際會計準須精算損賠率，加上金管會實支實付醫療險改革，導致這半年陸續停賣失能險、副本實支實付等健康險，面對疫情、火災地震天災及重大傷病癌症的風險，民眾健康險買足了嗎？

「投保健康險首要考量預算，首重一次給付型的癌症險、重大傷病險；或是保費較便宜的一年期定期險。」華瀚保險經紀人公司資深副總經理蘇桔明說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

壽險公會統計，國內約55％民眾有買健康險，包括實支實付住院險等，平均每人1.3件保單。以當年新投保健康險初年保費來看，2020年因新冠疫情爆發，從2019年的398.41億元增到428.45億元，2021年降為379.07億元，2022年再減到364.31億元，2023年才回升到402.35億元，2024年增至445.51億元，僅佔全年初年度保費收入之7.0％，雖遠低於投資型保單36.6％，但年增達10.7％。

去年民眾買健康險明顯增加，且超過疫情時。「除因停賣潮帶來健康險保費增加，但能提早做風險轉嫁規劃的民眾比率僅約過半數，投保保額也顯不足夠支付現今重大疾病所需的龐大醫療治療費。」保險業界人士分析說。2023年底金管會提出實支實付醫療險的改革方案，改以「損害填補」原則，只接受正本理賠，副本理賠不再適用，因而去年引發了一波停售潮。

▲當發生重大疫情時，民眾投保健康險的意願較為增加。（示意圖／劉耿豪攝）

面對實支實付新制及部分健康險停售潮之際，民眾要如何重新檢視或調整健康險，要如何投保才有機會應付新式療法的龐大醫療險費支出？

據此，CTWANT訪查銷售健康險市占率高的國泰、南山、富邦三家壽險公司，以及富邦產險，就公司保戶近3年到5年申請理賠的大數據進一步分析，最大宗的即是癌症險，癌症已連續42年蟬聯國人十大死因之首。

據國泰人壽內部理賠數據顯示，近三年健康險理賠金額前10大疾病中，有6項與癌症相關，其中涵蓋好發率前三名的女性乳癌、肺癌、大腸直腸癌等，顯示癌症理賠金額在健康險中占比高，反映其龐大的醫療支出需求。

南山人壽商品研發副總經理游乃穎表示，以南山人壽截至2024年底的內部統計資料，保戶癌症險的平均保額約為56萬元，然而，現今癌症治療費用遠超此金額，例如，癌症標靶治療、因罹癌接受免疫細胞治療等癌症新式療法費用動輒百萬元，顯示目前保額普遍不足。

▲大型壽險公司統計健康險申請理賠案件中，癌症險占為大宗。（示意圖／報系資料）

南山人壽內部統計，南山保戶的平均住院日額為1500元，而實支實付平均投保金額約10萬元，可能尚無法完全覆蓋醫療相關支出，更遑論住院期間無法工作或需家人照顧所帶來的隱形薪資損失。游乃穎進一步指出，若住院治療希望入住雙人或單人病房，費用通常從2000元起跳，且新式手術與自費醫材的費用也相當可觀。

台灣全民健保雖提供基礎醫療保障，然而健保給付範圍與額度往往有限，隨著醫療科技日新月異，例如：常見的標靶藥物治療、特定粒子精準放射治療，自體免疫細胞治療等副作用較低或恢復效果較佳的新式療法項目，費用更高達數十萬至數百萬元，且皆需自費負擔，這類新式療法財務負擔龐大，須以保險商品分散財務風險。

國泰人壽建議個人顧全基礎醫療保障之餘，針對癌症險除了優先規劃一次給付型商品外，也可以同步規劃豐富型療法商品，保障額度則建議至少需準備200萬元至300萬元不等，適時補償多項新式癌症療法的高額費用，亦支援營養補給品、照護費用等日常花費。

游乃穎則建議民眾規劃保額時，可依自身年收入的3倍為基準，以確保在事故發生時能獲得充足的一筆金給付以安心療養。若有保費預算考量，可透過定期險與終身保險的搭配，減輕繳費壓力；並建議住院日額提升至4000元，補強實支實付保障。

延伸閱讀

▸ 健康險聰明買2／長照一年花費120萬？ 專家：實支實付高住院搭「自負額」

▸ 拚命工作1／阮經天喪母後復工拍戲 睡眠不足按摩面露痛苦

▸ 原始連結