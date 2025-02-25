▲2024年COMPUTEX現場參觀人潮踴躍。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2025年COMPUTEX 將於5月20日至5月23日在南港展覽館1、2館盛大登場，今年以「AI Next」為展出主軸，匯聚全球科技巨頭，大秀AI科技實力。即日起開放預登，外貿協會歡迎業者踴躍上網預約登記參觀。

COMPUTEX為全球領先的AIoT和新創產業展覽，2025年聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題，邀集華碩、宏碁、微星、技嘉、明基電通、聯發科、華擎、台灣維諦、芝奇、台灣鎧俠、鴻海、和碩、德商鐠羅工匠、雲達、雙鴻、英特爾、瑞昱、研華、威剛、工業技術研究院、台達、英業達、光寶、神雲、創見、廣穎電通、宜鼎、緯穎等近1,400家海內外科技大廠參與，使用4800個攤位、高達8萬平方公尺的展示面積，與來自世界各地的科技專家、創投企業、專業買主及國內外媒體一起見證未來產業趨勢。

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COMPUTEX 2025圍繞AI科技產業應用及解決方案，新增「AI服務技術區」、「機器人與無人機區」、「智慧商業服務解決方案區」、「系統及解決方案區」及「電競產品應用區」等展區。

另外「InnoVEX新創展區」則匯聚多國新創企業、創投人士及加速器，帶動全球豐富的創意產業資源和資金，促進廠商跨國合作和創新能量交流，為科技生態系統帶來嶄新動力，儼然成為國際上具代表性的新創展示平台之一。

備受全球期待的主題演講COMPUTEX Keynote以及論壇COMPUTEX Forum結合今年AI Next主題，邀請AI供應鏈上、中、下游至應用面的科技業龍頭，提供與會者最新的產業資訊，分享精闢的前瞻科技洞察，展望AI重要的發展方向。

同時為完善參展商及國內外買主的展覽體驗，主辦單位整合多方資源，辦理豐富的周邊活動，包括採購洽談會、專業主題導覽、ESG Go永續倡議、新創競賽發表等活動，並擴大洽邀國際媒體及科技網紅來台參觀，共同體驗多元的展覽內容。

COMPUTEX 2025將見證台灣卓越的研發實力，鏈結國際大廠、全球科技業者、新創團隊及專業買主，攜手開創無限科技商機。該展已開放觀展報名，歡迎踴躍預登：https://www.computexonline.com.tw/