柏承科技爆疑操縱股價！散戶遭坑殺　小股東委請律師赴證期局舉發

▲柏承科技遭爆疑操縱股價，散戶遭坑殺，小股東委請律師赴證期局舉發，圖為律師王郁文。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

知名印刷電路板上市公司柏承科技（6141）遭爆疑涉嫌操縱股價。今（26）日受害小股東委請律師王郁文，親赴主管機關金管會證期局遞交檢舉函，沈痛控訴柏承在虧損前提下，股價卻在短短一個月異常上漲42.8%，而後隨即大幅下跌，期間有特定人士大量進出股票。使得小股東遭坑殺，呼籲金管單位應介入調查，避免更多人受害。

受害小股東發出聲明表示，柏承公司股價疑似遭特定不肖人士非法操縱，導致股價從去（2024）年11月29日開盤價每股12.15元，至今（2025）年1月2日收盤時，一路攀升飆漲至每股17.35元，價差高達5.2元、漲幅42.8%。對照同期間大盤僅上漲2.56%、電子零組件業類股僅上漲5.76%，柏承的股價漲幅明顯異於行情。

聲明指出，進一步對照公開資訊觀測站揭露的營業收入統計，可以發現柏承公司自2024年10、11月營業收入持續下降，且2024年營業收入較2023年同期衰退33.26%。甚至截至去年11月時營業收入更是創近12個月以來新低。

小股東檢舉，柏承在營業收入衰退、虧損大幅擴大，無利多消息等基本面支撐下，股價卻逆勢大漲，悖離大盤、同產業電子零組件業類股走勢；非常不可思議，堪稱是「炒股界的奇蹟」。

小股東控訴，從特定時期的「券商分點進出明細」中發現，疑有特定人士利用特定幾間券商分點帳戶，大量進出股票。合理推測有幕後黑手居中不法操縱拉抬，營造市場熱絡假象，以謀取暴利；嚴重影響柏承公司股價健全發展、坑殺小股民權益，並破壞台灣的金融秩序。

王郁文指出，更扯的是柏承股價在一個月內異常上漲後，又在不到一個月的時間離奇的跌回每股14元以下，也使得無辜的小股東瞬間遭獵頭，血汗錢血本無歸。幕後的不肖人士可能「肥了」，卻是靠汲取散戶的血肉而來。

王郁文補充，今天代表受害的小股東向證期局依據《證券交易法》第155條第1項第4、5款等規定舉發。籲請主管機關立即依法嚴查違法坑殺柏承公司投資人的不肖人士，同時呼籲檢調機關主動究辦，儘速抓出「幕後的黑手」並釐清「犯罪所得」，以避免更多無辜股民遭坑殺，影響投資人權益。

