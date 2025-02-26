金控2.0時代來臨　玉山金老董：併購要看緣份

▲玉山金外觀。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

玉山金（2884於今(26)日召開法人說明會，玉山2024年自結稅後淨利260.8億元創新高，獲利成長率20.1%，每股稅後盈餘(EPS) 1.63元、股東權益報酬率(ROE) 10.66%、資產報酬率(ROA) 0.68%，董事長黃男州主持會前記者會透露有意願併證券、保險公司，申請數位保險公司則會納入考慮範圍。

台新金（2887）、新光金（2888）「新新併」，永豐金（2890）併購京城銀（2809），國內金融業掀起一波併購風潮。今日黃男州被問到對於併購的看法，他強調，玉山金將以有機自我成長為首要策略，同時考量策略聯盟，也會審慎評估併購。

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黃男州認為，金控自2002年設立以來，已經進入已進入「金控2.0」時代，以往是金控併購旗下子公司，如今進入金控併購金控，富邦金併日盛金為第一宗，台新金併新光金第二案，玉山金以自我有機成長為主，併購也要看緣分，海外機會比國內大。

玉山長期穩健成長，金控、銀行總資產均突破4兆元，自2017年達2兆元後規模倍增，年複合成長率逾10%。2024年玉山銀行存、放款增量皆為銀行同業前三名，總存款年增10.5%、總放款年成長12.1%，其中外幣放款成長19.7%。中小企業放款成長8.2%，逾期放款比(NPL)為0.14%，備抵呆帳覆蓋率868.9%。

2024年淨手續費收入281.5億元年成長30.8%，第4季單季淨手收76.3億元，均為最佳成績。財富管理全年淨手收134.9億元，年增44.8%，基金、保險手收分別成長101%、17%，其中保險連3年雙位數成長，玉山銀行信用卡全年淨手收成長9.4%，簽帳金額成長12.7%一舉突破6,000億元，有效卡月均消費突破1萬元，流通卡數748萬張為國銀第三。

玉山銀行海外營運再創佳績，海外分、子行稅前獲利突破100億元，稅後淨利成長13.4%，合計貢獻銀行獲利32.2%，整體海外分行獲利排名國銀第二，獲利及風險控管能力皆佳。國際佈局方面，現於11個國家地區有33處營運據點，並已獲金管會同意申設加拿大多倫多分行、印度孟買分行、美國達拉斯辦事處，持續拓展跨境服務網絡。

子公司玉山證券表現良好，稅後淨利突破20億元，ROE 25.9%為金控旗下證券業最高，台股現貨與融資業務分別成長5.5%與8.6%，市佔率穩健成長。玉山證券會持續經營高價值顧客、發展數位經營與優化平台體驗。