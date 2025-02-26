揚秦去年每股賺5.84元　擬配現金股利3元、股票股利2元

▲麥味登。（圖／揚秦提供）

記者廖婕妤／台北報導

連鎖早餐店品牌麥味登母公司揚秦（2755）董事會今（26）日通過2024年財報，去年全年營收、獲利均創上櫃以來新高，EPS為5.84元；董事會決議擬配發每股5元股利，其中包含現金股利3元、股票股利2元，總配發率達86％，盈餘分配案將於5／27股東會承認。

揚秦2024年Q4合併營收為6.83億元，年增19.32％、季增2.22％；稅後淨利為0.47億元，年增38.44％、季減6.16％，EPS為1.55元；2024全年合併營收為25.34億元，年增17.44％，稅後淨利為1.76億元，年增32.94％，EPS為5.84元，營收、獲利寫新高。

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揚秦總經理林麗玲表示，去年業績增長除受惠於規模經濟效益及整體餐飲內需升溫外，旗下品牌「麥味登」不僅國內店數突破900家；「炸雞大獅」在印尼、馬來西亞及新加坡等區域積極展店，海外版圖跳躍性成長；火鍋品牌「涮金鍋」挹注營運新動能，在多品牌直營與加盟系統驅動下，帶動揚秦營收持續成長，各品牌穩健獲利，稅後純益則受惠於整體業績增長，創下佳績。

展望後市，林麗玲指出，今年各品牌展店數將不低於去年，「麥味登」除了以多元店型進軍各式商圈，並朝向千店目標邁進外，也將強化門市數位應用，提升服務速度，全面優化消費者體驗；「炸雞大獅」啟動數位轉型並持續推動海內外展店，「涮金鍋」預計展店8家，加速擴大營運規模。此外，麥味登APP轉型集團APP，將提供會員更便捷的跨品牌服務，持續建構揚秦一日餐飲生活圈的發展目標。