統一超去年每股賺11.1元　擬配息9元

2萬股民當心！軟板廠同泰打入全額交割 3／3生效

證交所表示，擁有逾2萬股民的老牌軟板廠同泰（3321）最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，也就是每股淨值不到5元，核有證交所營業細則第 49 條第 1 項第 1 款規定之3月3日起，其上市有價證券列為變更全額交割股。

快訊／83萬股東注意！聯電配2.85元現金 殖利率衝6.5%

晶圓代工大廠聯電（2303）今日公告，董事會決議2024年每股配發新台幣2.85元現金股利，以2024年每股純益3.8元計算，發放率約75％，以今日收盤價43.6元計，殖利率則約6.5%。

健身房「可爾姿」大股東祺驊集團總裁李穎哲辭世 享壽80歲

以「女性30分鐘運動」打響名號的健身房「Curves可爾姿」大股東、健身器材上櫃公司祺驊（1593）今（26）日證實，集團總裁李穎哲，享壽80歲。由於李穎哲去年11月就將公司董事長、總經理一職交棒給女兒李佳蓉，並有女婿連子瑞協助經營，集團營運不受影響。

台積電面對川普壓力大 謝金河：「轉大人」的必要考驗

財信傳媒董事長謝金河今日以「台積電的關鍵時刻！」為題撰文，表示今年台積電面對幾個大挑戰，最大的是川普壓力，這次台積電面對的正是政治課，這也是台積電躍升至全球大企業，要「轉大人」的必要考驗。

愛爾達送股東紀念品「Taiwan GO應援毛巾」 零股也能領

WBC（世界棒球經典賽）資格賽剛落幕，轉播運動賽事讓業績、商譽皆提升的大贏家愛爾達-創（8487，愛爾達）今（26）日公告股東會紀念品「Taiwan GO應援毛巾」，零股也能領，有意參與股東會的投資人，必須在3月21日前取得公司股票才行。

「新新併」最後一哩路 勞動部促勞資3方簽署員工安置計劃

台新金（2887）、新光金（2881）仍在進行合併作業，為促使新新併及新光銀行工會3方就新光銀行員工安置計劃內容達成共識，保障併購員工權益，勞動部25日邀集勞資3方召開協商會議，均釋出最大善意，歷經5小時協商，最終達成共識；勞動部長洪申翰並親赴現場見證勞資協商代表簽訂員工安置計畫，表達肯定勞資之間努力合作及協商成果。

稅務系統大當機！全功能櫃檯、查調所得都暫停 財政部搶修中

稅務系統異常！包括財政部所屬五區國稅局、地方稅務系統今（26日）早上發現大規模異常，全功能櫃檯、查調所得資料都暫停受理，至下午3點為止財政部所屬財政資訊中心正在搶修中。

興櫃股王印能轉上櫃股價衝至1590元 申購中籤最高大賺34萬元

興櫃股王、先進製程解決方案大廠印能科技（7734）今日以承銷價1250元正式上櫃掛牌交易。此次由台新證券承作的掛牌前承銷也創下空前紀錄，不管是競拍價格還是公開申購價，皆是目前歷史最高價，公開申購價更因與興櫃價差大，吸引大批股民登記抽籤，參與公開申購共有80,408筆，合格申購單為67,142筆，中籤率僅約0.56%，凍結市場資金839億元，為近3年凍結資金之高紀錄，幸運抽中的投資人，若以早盤最高來到1590元計算，有望大賺34萬元。

CCL廠台光電飆漲逾7%！去年每股海賺27.81元創高 擬配17元

銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）公告2024年財報數字，2024年每股稅後盈餘（EPS） 27.81元創新高，公司董事會並擬配息17元，若以今（26）日576元平盤價計算，潛在殖利率約2.95%，挾著獲利題材，股價跳空開高上攻617元，漲幅逾7%，突破各日均線反壓。

8檔台股ETF抗跌 清一色都是高息型

受到川普重申對加拿大與墨西哥的關稅措施將如期實施，加劇市場對貿易戰升級的擔憂影響，美股持續震盪，台股也難逃跌勢，昨（25）日繼續下跌279.59點，統計連續兩日共下跌444.53點，跌幅1.87%。不過，仍有抗跌逆勢上揚的台股ETF，統計原型台股ETF中共有8檔這兩天都維持正報酬，清一色都是高息型ETF。