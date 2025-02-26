統一超去年每股賺11.1元　擬配息9元

▲統一超去年營收創新高。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
統一超（2912）今日董事會通過2024年財報，全年營收創歷史新高，EPS為11.1元，寫歷史次高，董事會決議擬配發每股現金股利9元，配發率81％，以今日收盤價265.5元計，現金殖利率約3.4％。
統一超2024全年合併營收為3379.32億元，年增6.59％，創下同期新高，合併稅後淨利為115.39億，年增8.72%，EPS為11.1元，寫歷史第二高水位，主要是受惠台灣7-ELEVEN及轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、康是美、上海7-ELEVEN、黑貓宅急便、台灣星巴克等共同努力下，推升營收獲利成長。
此外，統一超2024年更持續入選道瓊永續指數（DJSI）、FTSE4Good新興市場成分股、台灣永續指數、臺灣就業99指數、公司治理100指數成分股等海內外各大指數成分股肯定與全球關鍵永續指標—CDP碳揭露計畫，評比成績榮獲「A-」領導等級，永續經營實力備受肯定。
展望2025年，台灣7-ELEVEN持續以創新、精業、整合3大策略，積極展店、開發夯品、創新服務、優化數位體驗、深耕會員經濟，透過線上線下多元服務管道滿足各種生活消費場景，積極成為消費者心中的生活服務平台，期待再創營運佳績。
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