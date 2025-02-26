00887之亂！永豐投信挨罰60萬　1年不能新募基金

▲資本市場示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

去年飆出溢價率「224%」紀錄的永豐中國科技50大ETF（00887）事件落幕逾4個月後，金管會證期局今（26）日正式對相關爭議祭出5大裁罰，包括發行公司永豐投信罰60萬元、1年內不得新募基金等。

去年10月中國政府大規模救市，連結陸港股市的00887在10月7、8、9這3個交易日各自繳出單日大漲116.32%、大跌48.49%與上漲15%的成績單，由於波動劇烈，市場上也傳出「早上買進賺10萬元」的聲音，10月10日櫃買中心就公告有投資人翻車，爆發1469.26萬元違約交割，永豐投信也為此多次向外說明努力平復折溢價落差。

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金管會5大裁罰包括：

1、永豐投信罰鍰60萬元；第2、1年內不得新募國外基金，但其違法情事已具體改善並經認可者，不在此限；第3，金管會限令永豐投信半年不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期貨信託事業；第4、永豐投信最近3個月內不得向金管會申請投資外國事業或設立分支機構、在大陸地區參股投資證券投資基金管理公司。第5、永豐投信如申請政府基金之全權委託投資業務，將會受到影響。

金管會指出，永豐投信有4大違規事實，包括：

1、辦理ETF業務，未針對「折溢價管理」及「申購買回作業」設計及建立可有效執行之內部控制制度；

2、辦理ETF之申購買回作業，有未確實依證券投資信託契約、公開說明書、投信投顧公會及永豐投信作業規範辦理之情事，造成申購作業延遲而導致受理申購未完成。

3、辦理ETF基金之投資管理、資訊揭露作業，有於申購數量未確認前即買進成分證券，致有超額取得部位，並將取得部位之評價損失與費用認列入次日基金淨值計算，影響基金淨資產價值及受益人權益情事。

4、ETF基金經理人有兼辦ETF申購買回作業，辦理其登錄「基金管理」以外業務之情事。

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