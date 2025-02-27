快訊／輝達財報：Q4營收近1.3兆高於市場預期　盤後一度漲近4％

▲輝達創辦人兼執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）
記者張靖榕／綜合報導
輝達於美東時間26日下午（台灣時間27日凌晨）公布最新財報，Q4營收393.3億美元（約新台幣1.29兆元）與淨利為220.9億美元（約新台幣7240億元）都超越市場預期，並且做出高於市場預期的Q1季度營收預期。財報公布後，輝達盤後股價一度大漲近4％，隨後收斂，但仍維持漲勢。
輝達公布最新財報，Q4營收為393.3億美元，其中數據中心營業收入達356億美元，比市場預期的營收380.4億美元、數據中心營收335.9億美元還高。
財報顯示，輝達Q4淨利潤為220.9億美元，此前市場預期196億美元，去年同期則為122.8億美元。輝達Q4 EPS為0.89美元，市場預期則為0.79美元。
輝達預計，接下來的Q1營收為430億美元，市場預期則為420億美元。
輝達在專業可視化業務收入、汽車業務收入以及研發支出都呈現上揚趨勢，但Q4財報中，遊戲業務收入為25億美元，同比下降11％。
輝達創辦人黃仁勳透露，市場對AI晶片Blackwell的需求是驚人的，因為更加完善訓練模型，增加長期思考計算，使回答更為智能，「我們成功大規模生產Blackwell，並在首季度實現數十億美元的銷售額」，他表示，AI正在以「光速」發展，將徹底帶來改變。
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