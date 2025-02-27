快訊／輝達財報：Q4營收近1.3兆高於市場預期　盤後一度漲近4％

美對大陸造商船收港口費提案 最傷的會是中遠海運與美國出口商

川普政府對中國建造商船做出的「大提案」，向海運市場拋出震撼彈，英國勞氏日報根據航運諮詢公司數據，指出三類收費每大箱(40呎櫃)平均增加的費用是334、667與1000美元，受影響最大的船公司是中遠海運，聯盟部分是海洋聯盟，託運人部分是出口商。中國新浪財經則分析，該法案若真的生效，將重創中國造船業以及美國線的貨櫃運輸。

差7天賣房好慘！ 多噴逾80萬房地合一稅

只因為差7天賣房，就痛失房地合一免稅的空間！高雄國稅局公告最新案例，有民眾王先生（化名）去年5月29日賣房地，申報自用住宅免稅，水電、戶籍登記證明皆具備，但因房屋取得時間在107年5月21日，不符合「持有6年」的認定原則遭認定要繳稅，連補帶罰高達80.7萬元。

00887之亂！永豐投信挨罰60萬 1年不能新募基金

記者陳瑩欣／台北報導 去年飆出溢價率「224%」紀錄的永豐中國科技50大ETF（00887）事件落幕逾4個月後，金管會證期局今（26）日正式對相關爭議祭出5大裁罰，包括發行公司永豐投信罰60萬元、1年內不得新募基金等。

記憶體市場回溫 南亞科總座看好DRAM下半年更好

記憶體廠南亞科（2408）總經理李培瑛今日受訪表示，對於記憶體市場的看法更為樂觀，如果沒有中國大廠的產能，市況早已回復，因此他認為在政府激勵、三大廠調整產能及AI需求帶動下，DRAM市場下半年有機會更好。

統一超去年每股賺11.1元 擬配息9元

統一超（2912）今日董事會通過2024年財報，全年營收創歷史新高，EPS為11.1元，寫歷史次高，董事會決議擬配發每股現金股利9元，配發率81％，以今日收盤價265.5元計，現金殖利率約3.4％。

2萬股民當心！軟板廠同泰打入全額交割 3／3生效

證交所表示，擁有逾2萬股民的老牌軟板廠同泰（3321）最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，也就是每股淨值不到5元，核有證交所營業細則第 49 條第 1 項第 1 款規定之3月3日起，其上市有價證券列為變更全額交割股。

揚秦去年每股賺5.84元 擬配現金股利3元、股票股利2元

連鎖早餐店品牌麥味登母公司揚秦（2755）董事會今（26）日通過2024年財報，去年全年營收、獲利均創上櫃以來新高，EPS為5.84元；董事會決議擬配發每股5元股利，其中包含現金股利3元、股票股利2元，總配發率達86％，盈餘分配案將於5／27股東會承認。

元大期強化資本！現金增資3000萬股 每股74元

元大期貨（6023）已於2024年12月18日董事會通過決議辦理現金增資，採發行新股公開募集方式，預計發行總股數3,000萬股，每股發行金額74元，其中，原股東認購比率為80%，保留10%員工認購及10%公開銷售，此次現增可參與除權息，原股東及員工認股繳款期間為明（27）日起至3月6日為止。

正德海運再添運力 第3艘8.13萬噸二手散裝貨輪加入營運

正德海運（2641）今（26）日公告，集團二手8.13萬噸Kamsarmax型散裝貨輪1艘接船加入營運，增添成長動能，並已與租家議妥2年租約，總計3艘二手散裝貨輪已全數交付完畢並陸續投入營運，業績持續看好。

今年經濟成長下修至3.14% 關稅及AI進程添變數

主計總處今天發布經濟預測，由於去年經濟成長強勁，墊高基期，下修今年經濟成長率至3.14%，不過輸出、消費、投資均上修，顯示經濟成長維持動能。