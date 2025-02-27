【廣編】長智貿易邁向國際市場　持續深耕半導體產業技術整合

▲長智貿易與馬來西亞FSBM Holdings Berhad於2024年正式簽署VSP獨家分銷合約，進一步拓展國際市場版圖。（圖／長智貿易提供）

文／辰騂公司提供

成立於2013年的長智貿易，憑藉其半導體技術整合與設備代理的專業優勢，深耕台灣市場並積極拓展海外佈局。公司總部位於台中水湳經貿園區，坐落於台灣半導體產業的核心地帶，充分發揮區位優勢，致力於提供高效、創新的解決方案，協助半導體產業鏈夥伴提升競爭力。

長智貿易以「開發、創造、整合、提升價值」為核心理念，專注於半導體產業所需的設備與系統整合。多年來，公司成功推出多套解決方案，包括電力穩定系統、半導體CIP配套方案、綠能ESG認證產品及服務等，為業界提供更優化的解決方案。隨著市場需求日益提升，長智貿易於2023年成立自有品牌「長智科技」，並啟動本地化與客製化發展策略，持續深耕台灣市場，同時拓展國際市場版圖。

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公司於2024年在韓國設立分社，並攜手日本合作夥伴共同進軍半導體新興市場，進一步深化技術合作與產品應用。2025年將拓展至東南亞市場，強化在地供應鏈優勢，積極推動台灣半導體產業技術輸出，與全球夥伴攜手共創新局。

長智貿易自2015年成功導入聯電CIP零件以來，便積極拓展產品線與技術整合能力。2017年，公司取得荷蘭BronkHorst產品代理權，進一步強化半導體產業的專業技術服務。2018年，長智成功開發氮氣載具裝置，並獲得國際半導體大廠認證，奠定在業界的專業地位。



2019年，公司代理韓國壓降保護器，成功導入台灣中部科技大廠，並在同年將化學濾網產品推向韓國三星半導體市場，開啟國際銷售布局。2020至2023年間，長智持續推動節能與綠能產品，為半導體產業提供更環保與高效的解決方案。2023年，公司創立自有品牌「長智科技」，強化本地市場競爭力，並積極拓展海外市場。

2024年，長智與馬來西亞FSBM Holdings Berhad正式簽訂VSP獨家分銷合約，進一步鞏固國際市場影響力。同年，公司成功推動化學濾網銷售至韓國三星半導體，持續擴展市場版圖，為全球半導體產業提供更優化的技術支持。未來，長智將深化技術創新與整合能力，加速全球市場佈局，與產業夥伴攜手共創價值，推動台灣半導體產業向國際市場邁進。

官網: https://www.tparus.com/about-us

YT: https://youtu.be/TMJhtx9P7rU?si=316m4nfJv4NvE2va