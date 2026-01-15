快訊／台股收盤大跌131.2點　台積電跌20元至1690

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（15日）開低走低，加權指數終場大跌131.2點，以30810.58點作收，跌幅0.42％，成交量6480.66億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌194.8點開出，指數開低走低，盤中最高達30877.31點，最低30663.87點，終場收在30810.58點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1690元，跌幅1.17％；鴻海（2317）下跌1元至233.5元；聯發科（2454）下跌10元至1490元；廣達（2382）下跌3元來到283元；長榮（2603）上漲1元至195元。

今天漲幅前5名個股為康霈*（6919）上漲15元，漲幅10％；長興（1717）上漲6.1元，漲幅10％；攸泰科技（6928）上漲5.2元，漲幅10％；台端（3432）上漲1.45元，漲幅10％；台玻（1802）上漲3.45元，漲幅9.99％。

跌幅前5名個股則為可寧衛*（8422）下跌5.15元，跌幅9.92％；佳龍（9955）下跌3.7元，跌幅9.12％；日友（8341）下跌7.2元，跌幅7.87％；詮欣（6205）下跌4.3元，跌幅6.47％；錼創科技-KY創（6854）下跌8元，跌幅6.04％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 康霈*（6919） 165.0 ▲15.0 ▲10.0％ 長興（1717） 67.1 ▲6.1 ▲10.0％ 攸泰科技（6928） 57.2 ▲5.2 ▲10.0％ 台端（3432） 15.95 ▲1.45 ▲10.0％ 台玻（1802） 38.0 ▲3.45 ▲9.99％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 可寧衛*（8422） 46.75 ▼5.15 ▼9.92％ 佳龍（9955） 36.85 ▼3.7 ▼9.12％ 日友（8341） 84.3 ▼7.2 ▼7.87％ 詮欣（6205） 62.2 ▼4.3 ▼6.47％ 錼創科技-KY創（6854） 124.5 ▼8.0 ▼6.04％

資料來源：證交所