關稅、俄烏停戰成焦點　法人建議美國平衡基金布局抗市場紛擾

▲川普發動關稅戰，市場欠缺方向，美國平衡基金度過波動期。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

統計2月以來台灣金管會證期局核備的965檔境外基金（股、債均含）平均上漲1.12%，其中，687檔股票型基金平均上漲0.99%，261檔債券型基金平均上漲1.48%（理柏資訊，台幣計價至2/26），富蘭克林證券投顧表示，美國總統川普開啟關稅戰，時間點主要落在3月至4月初，預期在關稅政策明朗前市場欠缺方向，建議以美國平衡型基金及債券型基金為核心，度過波動期。

2月以來股市出現大風吹，川普上任自後便不斷揚言對加墨中歐、鋼鋁、晶片、藥品課徵關稅，導致市場紛擾不斷，美股與美國中小型股基金受拖累而下跌2.37%、4.22%，反觀，黃金基金在不確定性上升下上漲3.05%，大中華基金亦表現強勁，近月上漲9.96%。

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一方面受惠於DeepSeek帶來的新一波投資熱潮，另也受政府政策預期推動，因中國國家主席習近平在民營企業座談會上強調支持民企發展，歐股基金2月以來也有突出表現，上漲4.03%，主要是受俄烏戰爭即將結束的預期影響，市場期待未來歐洲增加國防支出、烏克蘭經濟重建將帶來新機遇，其中的重建題材再加上美債殖利率大幅回落，帶動公用事業、不動產、基礎建設等利率敏感領域同步走揚，分別上漲2.47%、1.8%、1.6%。

富蘭克林證券投顧表示，相對於美股，歐股與中國股市近期表現較為強勁，主要與俄烏戰爭有望接近尾聲、DeepSeek熱潮持續在中國延燒有關，未來，若東歐戰線順利停止，將降低歐洲市場不確定性，加以歐洲地區的央行普遍偏鴿，有助支持歐股表現。

就中國而言，由於許多出口管制、制裁、關稅都已發生，故市場焦點仍在國內，DeepSeek問世強化市場對中國 AI 領域保持競爭力的信心，惟中國其他經濟領域仍較疲軟，需要強有力的政策刺激來應對宏觀挑戰，短線可留意三月兩會政策動向。至於美股，儘管近期表現較平淡，然相對其他國家而言，企業獲利與成長性依然強勁，同時還有減稅、放鬆監管、美國優先等題材加持，在基本面與政策加持下，中長期下美股表現仍可期。