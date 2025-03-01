▲英特爾再推遲俄亥俄州晶圓廠完工時間，還要等5年。（圖／路透社）

記者林潔禎／綜合報導

晶片製造龍頭英特爾（Intel）一再推遲俄亥俄州晶圓廠的完工時間，此前已從2025年推遲至2027年，該公司宣布再度調整時程表，最早要等到2030年才會完工。

2021 年英特爾宣布投資超過 280 億美元，在俄亥俄州 Licking County 建造兩座先進園區，這也是英特爾在落後全球最大晶圓代工巨擘台積電（2330）後，試圖奪回技術優勢。

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英特爾在該廠破土動工時曾表示，新廠最早可能在2025年投產，但隨後便改口稱會在2027年完工，此次再度推遲至2030年才會完工。

根據《CNBC》報導，英特爾近日宣布最新時程表，將第一座晶圓廠的完工時間推遲至2030年，第二座晶圓廠推遲至2031年，且兩座工廠均不會在2031年之前投入運營。

報導稱，英特爾 Foundry Manufacturing的全球運營主管兼副總裁Naga Chandrasekaran在一份聲明中表示，「這些改變是為了讓英特爾能夠使其工廠運營與市場需求保持一致，並更好地負責任地管理資本」。

陷入營運困境的英特爾，公司去年市值縮水了 60%，今年以來股價一度跌至18.73美元波段低點，伴隨市場傳出台積電要出手相救，股價反彈，美股2月28日以23.73美元作收。