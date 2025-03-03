雲品國際第16處委託經營點　攜手寶元紀打造高訂宴會宅邸

▲「le beaujour 芃卓」高端宴會空間將以預約包場為主。（圖／雲品國際提供）



記者廖婕妤／台北報導

雲品國際（2748）與POUYUENJI寶元紀再次聯手，繼2022年成功打造台中蘭克斯特宴會品牌後，雙方進一步合作，共同打造米其林入選餐廳「le beaujour 芃卓」，以高訂宴會宅邸為概念，為高端宴會市場設立新標準，也成為雲品國際旗下第16處委託經營據點。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品國際自成立以來，持續深耕宴會事業，成立了「君品Collection」，而後更加入了星級酒店的餐飲事業管理，依據過去營運米其林餐廳與委託經營事業的經驗，將「le beaujour 芃卓」定義為廚藝交流的平台，雲品國際可為賓客客製需求，特邀國際名廚，包括米其林三星主廚、世界知名餐廳的頂級料理團隊等，以包場活動的客座形式，帶來不同文化背景與烹飪理念的極致盛宴，讓賓客在此不僅能體驗經典美饌，更能感受來自全球頂級餐飲界的匠心風味。

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「le beaujour 芃卓」位於南京東路琢豐大樓內，建築由愛馬仕（Hermès）空間設計御用團隊RDAI操刀設計，為其在台灣的首件作品，展現設計與細節的極致追求，並致力於融入藝術、文化與美學涵養。餐廳空間則由紐約空間設計師Lillian Wu以Modern French風格打造，低調中性的法式宅邸氛圍透過銀、白、灰三色調貫穿，搭配簡約法式沙發與柔和燈光，營造出極致優雅的法式沙龍氛圍，場域共分為2層，一樓為迎賓酒會與接待空間，二樓為宴會用餐區，最高可容納80至150人。

雙方合作將延續雲品國際與POUYUENJI在台中「蘭克斯特」的成功經驗，攜手深化夥伴關係，將君品酒店的精緻餐飲理念導入「le beaujour 芃卓」，開創高端宴會新紀元。目前餐廳已開放預訂，無論是私人宴會、品牌發表或企業活動，皆可提供專業服務，締造獨一無二的尊榮饗宴。