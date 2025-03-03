比特幣、以太幣該上車嗎？　專家給3大投資心法

記者黃楷元、李芸樺／台北報導

美國總統川普2日宣布5種虛擬貨幣列戰略儲備，包括比特幣、以太幣、瑞波幣、Solana及卡達諾等在內的加密貨幣，然後幣圈就漲瘋了，飆升10~60%！此時台灣的投資人該跟著速速上車嗎？專家提醒長線看俏但短線震盪，仍需觀察落地實況，近期可嘗試短進短出，但仍不建議盲目跟著熱潮大膽ALL IN！

川普過去曾批評加密貨幣高波動，如今再度當選後，卻高調宣布建立加密貨幣儲備，自稱加密貨幣總統，要結束多年來拜登政府的腐敗打壓，此舉引發市場熱議。

HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人彭云嫻指出，川普作為成功企業家，具備靈活思維，過去對加密貨幣的批評可能是因為缺乏深入了解，如今發覺到該產業的發展潛力與國際競爭趨勢，未來會再提出更多友善的政策與法令。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭云嫻指出，拜登政府執政期間，美國對加密貨幣的態度趨於保守、嚴格，證券交易委員會（SEC）對產業從業者、交易所等採取監管，甚至發起訴訟。然而，川普二次上台後，政策方向大幅轉變，釋放利多訊號，應該和他選前強調「讓美國再次偉大」有關，要塑造美國經濟領先世界的霸權地位。

專家提醒，雖然政策轉向有助於市場信心，此時也是好的進場時機，但投資人應謹慎評估風險，短線交易者可適度參與市場波動，但長期投資者應關注政策落地情況，避免過度投機，想要ALL IN賭一把的仍要小心，建議逢低點做布局！

彭云嫻還建議，避免單一幣種投資，即使是比特幣或以太幣等主流貨幣，也不宜重壓單一標的，操作的平台也不要單一。「風險不會消失，只會慢慢下降。」有賴政府和投資人更去了解這項金融商品，成熟它的法規面和市場面，未來若加密貨幣成為主流，它也會連動其他金融商品的漲跌，而且是全球性的。

至於川普此舉是否如市場猜測要剝奪比特幣在虛幣市場的霸權地位？彭云嫻認為多少有這樣的意味，但雞蛋不放同一個籃子，也是避免單一幣種有大波動時，過度影響美國經濟體。

▲HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人彭云嫻。（圖／記者黃楷元攝）