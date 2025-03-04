未來五周歐美主線航班取消6%　德魯里估運力增加讓運費續降

▲未來5周歐美主航線航班取消率為6%。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

德魯里(Drewry)統計，跨太平洋，跨大西洋和亞洲-北歐和地中海航線，在第10周(3月3日至3月9日)至第14周(3月31日至4月6日)之間，總共有715個預定航班，取消了40個航班，取消率為6%，較春農曆春節前後的12-14%取消率減少許多，但是由於運力增加，估計運價將繼續下降。

在未來5周內，取消的航班有45%是跨太平洋東向航線，33%是亞洲-北歐和地中海航線，23%是跨大西洋西行航線。

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德魯里指出，美國可能實施的新貿易政策，包括對外國船隻徵收港口稅和對中國建造的船隻徵收關稅，引起了整個行業的極大擔憂。每次靠港的費用可能高達150萬美元，這些措施可能會影響多達80%的美國線貨櫃船，運送人可能被迫改變航線，導致運營成本增加和貿易效率低下。運送人已經在應對不斷下降的運費和持續的運力過剩。

德魯里上周四(27日)公布的貨櫃運價綜合指數(WCI)周跌6%，年減25%，觸及2024年1月以來的最低點，比2024年的平均水準低33%。亞歐/地中海和跨太平洋航線的費率分別下降了38%和 29%，而跨大西洋航線的費率則小幅上漲了 10%。Drewry預計，由於運力增加，下周費率將繼續下降。

美國財務諮詢和全球顧問公司Alix Partners發佈的《2025年貨櫃航運展望報告》則指出，業界一致認為，今年上半年不可能解決紅海危機，達成讓船公司重返紅海和蘇伊士運河的共識。但一旦紅海危機得到解決，轉移運力的回歸和大量新造船的增加可能會打破供需平衡，壓低運價，並使利潤變為虧損。

去年貨櫃航運業增加了近11%的新運力，共300萬箱(20呎櫃)，但這被通過好望角改道所需的額外運力所吸收。根據Alix Partners的數據，歐洲貿易航線上的船隊總數增長了31%。

今年將有200艘新船交付，為船隊增加200萬箱運力，增幅約為6%。Alix Partners報告稱：「一旦紅海危機得到解決，供需動態將向有利於託運人的方向轉變，運價可能會像上漲一樣迅速下降。」

國內業界指出，目前以哈停火談判卡關，只要紅海危機不解除，去年船隻因繞駛好望角消化掉的運力就不會釋出，貨櫃船運市場運力過剩壓力也會減輕，但是以哈停火會如何發展難料，美國關稅政策、俄烏停戰，都是市場變數。