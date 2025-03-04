川普撂話！日圓飆「0.2252」近半年最苦　10萬台幣少換逾4萬日圓

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國總統川普撂話「日圓不能繼續貶」影響，日圓急升，台銀日圓現鈔賣出牌告價今（4）日上午9點半報出「0.2252」近半年最差，10萬元台幣較去年7月低點少換逾4.4萬日圓。

去年7月台銀日圓現鈔一度出現「0.2046」的甜甜價，當時拿10萬台幣可換到48萬8758日圓；如果拖到今天早上換匯，10萬台幣只能換到44萬4049日圓，一來一回下等於少換4萬4709日圓。

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至今日上午10點前，日圓兌美元亞洲盤已衝破149大關，來到148.59，為近半個月新高；台幣兌美元開盤升0.7分至32.91元，近10點轉貶3.4分，報32.951元。

《路透社》報導，向外表示，已告訴日本和中國領導人，不能繼續放任貨幣貶值，因為這樣做對美國不公平。

川普在白宮說：「我打電話給習主席，我打電話給日本的領導人，說你們不能繼續貶值和打壓你們的貨幣。」、「你們不能這樣做，因為這對我們不公平。當日本、中國和其他地方在打壓他們的貨幣，也就是說使其貶值時，我們在這裡製造拖拉機 Caterpillar非常困難。」

在被問及川普的言論時，日本財務大臣加藤勝信表示，東京並未採取直接旨在削弱日元的政策，他在東京的新聞發布會上表示，日本已經與 G7 國家以及美國確認了其「基本的貨幣政策立場」，包括在與美國財政部長Scott Bessent的雙邊會議上。