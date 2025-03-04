大魯閣今年在美開出7間店　成立全資子公司進軍日本

▲大魯閣美國打擊場。（圖／大魯閣提供）



記者廖婕妤／台北報導

大魯閣（1432）近年積極佈局海外市場，今年上半年將在美國開出3間打擊場，且有2家都在鳳凰城，距離台積電（2330）亞利桑那州廠僅約半小時車程，下半年在美還會開出3-4家店；另今年2月也順利成立日本全資子公司，擴展日本區業務，未來也不排除前進東南亞市場。

大魯閣發言人許俊麒表示，除了在台灣推動棒球文化與運動休閒事業，更已正式進軍美國市場，開設棒球主題的運動娛樂中心；第一家TAROKO Batting Center將在3月中旬於美國德州休士頓的Katy開幕，第二、第三家店都位於亞利桑那州鳳凰城，將於Q2開出，距離台積電（2330）車程約30-40分鐘，可提供員工娛樂休閒場所。

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許俊麒指出，美國是世界棒球第一大國，人民對於運動的參與率很高，平均每天會花2-3小時從事運動休閒，每年產值高達5000億美元，且還能有6％成長；目前在美國簽約的TAROKO Batting Center已達7家店，今年也將拓展到加州洛杉磯及美國其他城市，下半年還會有3-4家店陸續開出，目標明年開始每年要開出10家店。

此外，大魯閣去年11月董事會也通過投資設立日本子公司，總金額為2億日幣，今年2月順利完成成立全資子公司，擴展日本區業務，許俊麒說，會跟美國策略不一樣，日本還是以棒球主題進去，有2個方向，第1是在日本商場裡面，開設復合的棒球主題運動休閒設施，第2是跟日本現有打擊場有在接觸，不過確切的模式仍在討論當中。

台灣方面，以大魯閣棒壘球打擊場新莊館營收最高，台灣還會展店，但能符合棒壘打擊場的物業不好找；從去年棒球12強開始，來打擊場的民眾就增加不少，去年11月後到目前為止，平均營收都有30％成長，今年3月棒球春訓開打，台灣也有交流賽，預計棒球衍生的娛樂產業都會表現不錯，可以維持成長動能。

至於東南亞部分，執行長林雍鈞認為，東南亞市場是未來的大趨勢，越南、菲律賓、泰國都很有潛力，尤其泰國的商場並不輸給台灣，但嚴重缺乏體驗型的業態，因此已有邀請前往評估，後續會再觀察是否前進設點。