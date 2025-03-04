彰銀推出財富移轉信託帳戶　資產管理更方便

▲彰銀推動創新財富移轉信託帳戶業務。（圖／彰銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

彰銀（2801）因應高齡化時代來臨，積極投入信託業務推動，率先推出創新安養信託服務「財富移轉信託帳戶」，並持續以創新科技升級服務，提供最友善、全面化的信託解決方案，實現客戶增富、創富、守富、傳富的全生命週期財富管理。

彰銀表示，「財富移轉信託帳戶」具防詐、防老、防窮等功能，結合退休規劃、醫療長照、財富傳承及教育生活等一條龍服務，全面滿足客戶多元需求。以往客戶承作信託契約時，交付之信託財產多為金錢、有價證券及保險金等，而「財富移轉信託帳戶」可直接將客戶申購之國內外基金移轉至信託，無須贖回後再交付信託財產，避免因轉換信託契約而中斷投資，減少客戶資產遭受損失，並方便客戶集中管理退休資產，讓財富傳承與生活保障無縫接軌。

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彰銀除了以創新思維積極推出信託服務，更結合數位科技全面升級不動產信託及個人信託系統，未來將與信託公會及聯卡中心合作打造「信託資訊交換平台」，提供客戶即時查詢信託諮詢、互動服務及一站式管理醫療費用、長照服務與日常生活支付。此舉大幅提升信託財產投資運用及支付功能便利性，展現該行在細節處的用心與專業。

