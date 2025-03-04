永豐DA BOSS創業金融平台全面升級　年申辦籌備處帳戶數增逾60%

▲永豐銀行創業金融服務平台「DA BOSS」，去年初上線至今成績亮眼，年申辦籌備處增逾60%。

記者巫彩蓮／台北報導

永豐銀行創業金融服務平台「DA BOSS」提供中小企業資金、人脈及專業知識的全面協助；永豐銀行表示，DA BOSS自2024年上線後，為企業籌備處提供完善服務，帶動新增籌備處帳戶數於2024年底時較2023年同期成長逾60%，由籌備處進一步申請為法人帳戶者及新辦公司戶則合計新增近萬戶。同時，2024年9月首創「DA BOSS生態平台」整合資源，提供創業者各階段合作夥伴推薦，預計2025年吸引逾千家企業申請專屬優惠。

根據統計，8年內新設近70萬家中小企業且銷售額逾6兆元 。永豐銀行表示，DA BOSS生態平台以企業發展所經歷之「成立、運營、成長、管理及擴張」五大階段切入，整合各階段企業所需的產品及服務，助力企業多面向加速發展。該平台提供物流、資訊科技及紙業等合作夥伴的專屬優惠，幫助企業降低營運成本。永豐銀行更首創企業「雲端開戶自由選」，截至去年底已有逾萬戶企業於線上預填開戶資料，節省逾2,200小時。

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永豐銀行亦於今（4）日宣布，跨入學界贊助臺大創意創業中心，結合DA BOSS共同扶植新創團隊，透過金融服務提供企業成長過程中所需的養分，協助新創加速茁壯。同時，DA BOSS攜手政府推動「女性創業飛雁計畫」並與公益團體合作「小店永豐計畫」，協助在地店家提升市場競爭力。詳細內容請連結永豐銀行官方網站或「DA BOSS」專屬網站查詢。

