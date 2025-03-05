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睽違23年！　大同電機每股配發現金股利2.95元

▲▼大同股份有限公司中山北路上總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲大同股份有限公司中山北路上總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

大同電機（2371）在2024年全年合併營收達474.77億元，每股盈餘躍升至6.46元，創下歷史新高。董事會決議每股擬配發現金股利2.95元，是睽違23年後首度發放股利。

2024年9月，大同電機認列芙蓉大樓處分收益，彌平特別盈餘公積虧損，北市大安復興南路不動產處分利益也在去年底前全數入帳。大同董事長王光祥表示，2025年上半年可望配息至少2元。

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大同電機董事會通過113年第4季財報，全年合併營收474.77億元，母公司淨利成長4.5倍，達144.77億元，每股盈餘達6.46元，創歷史新高。單季合併營收118.65億元，營業淨利47.05億元，本期淨利77.45億元，每股盈餘3.46元。

雖然113年度全年合併營收較112年減少5%，但營業淨利成長8.4倍，達117.63億元，本期淨利也成長逾4倍，達142.45億元，每股盈餘從112年的1.13元大幅攀升至6.46元。大同電機表示，雖因電子代工事業產品組合調整，導致合併營收不如預期，但核心事業電力事業群中，馬達與節能空調營收持續上揚，電纜與重電全年更見雙位數成長，展望佳。

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