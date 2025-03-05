HR狂發面試信「一半已讀不回」心死！過來人曝原因：根本不想看

▲女網友透露，自己最近幫公司徵才，結果不是不讀就是已讀不回。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

台灣許多產業都面臨長期缺工問題，不少公司為了徵才或留住現有人才，只能祭出更好的薪酬和福利待遇，但有時仍難以打動求職者。一名女網友透露，自己最近幫公司徵才，每天都會透過人力銀行發送面試邀約，結果不是不讀就是被已讀不回，讓她十分納悶，「這幾個月以來讓我覺得現在要徵才真的是件苦差事」。

原PO在Dcard以「現在徵才真是難」為題發文，表示自己最近幫公司在徵才，每天一定會上104跟1111人力銀行搜尋履歷，也發了很多覺得履歷不錯的人才，發送詢問面試意願訊息，「但幾乎一大半的人不是不讀或是已讀不回覆，不回覆的部分我能理解，但不讀的部分我有點難以理解～不讀的意思是都沒上人力銀行收訊息嗎？」

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女網友感嘆，「以前我剛出社會在找工作時，只要有刊登履歷就會每天一直上線收訊息，看看最新工作。這幾個月以來讓我覺得現在要徵才真的是件苦差事。」

話題引發討論，大批網友直言「有些太鳥的公司會連點開都不想」、「有些人就是開著，沒有一定要換工作，如果真的很適合那個職缺，等公司主動打電話去挖角（談條件)」、「怪其他甩態的企業啊。我剛開始也是戰戰兢兢，一直等企業回覆，結果八成企業連理都不理，耐心早就被磨光了」、「亂投的連看都不會看，已讀不回基本上就是想拿香蕉請猴子就滾一邊去」、「我每天都收一堆，大部分都是鳥公司或鳥缺，看都不想看」。

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