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台積電擴大對美投資！外資按讚「不影響獲利」　喊下跌買進

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

▲美國總統川普與台積電董事長魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

台積電宣布計劃在美國擴大投資1000億美元，以強化其在亞利桑那州的先進半導體製程產能，此舉獲得外資的正面評價，2家美系外資出具最新報告表示此決定「並不意外」，認為符合其先前的預期，並不會導致獲利進一步下滑，續給予「優於大盤」投資評等，且建議利用近期下跌買進。

台積電今日股價伴隨在美ADR強彈而走高，至上午11時前，股價最高來到1030元、上漲30元或3%。

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美系外資指出，由於台積電目前 95% 的產能位於台灣，擴大美國投資決策，可以平衡減少生產集中風險和其充分支應美國客戶的需求之間取得平衡，另外可滿足美國政府要求希望增加國內晶片製造，以減少對亞洲的依賴。

美系外資分析，台積電已強調公司長期毛利率53%目標不變，公司先前即表示未來數年海外廠稀釋毛利率2%~3%已隱含美國擴廠的預估，因此對於未來毛利率與獲利並無下修風險，維持台積電今年與明年獲利預估，重申買進評等，目標價維持1388元。

另一家美系外資也指出，台積電增設美國晶圓廠不令人意外，甚至還增加研發中心或 CoWoS 產能等，都符合原先預估。由於台積電曾表示，海外晶圓廠將稀釋 2%~3% 獲利持續數年已展現潛在美國擴張，不會面臨獲利下滑風險，重申「優於大盤」投資評等，並建議利用近期下跌買進。

關鍵字： 台積電美國投資外資評等股價飆漲半導體

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