美食KY今年展望樂觀　85℃推三麗鷗造型蛋糕估進帳1700萬

▲85度C推出KUROMI和布丁狗造型蛋糕。（圖／85度C提供）
記者廖婕妤／台北報導
美食-KY（2723）去年營收189.8億元，年減近7％，今年1月開紅盤，全年營運展望樂觀，旗下85℃除美國市場持續展店外，中國市場也逐步復甦，台灣市場更積極推出多樣節慶優惠及聯名商品，再度攜手三麗鷗推出4款造型蛋糕，明（6）日起開賣，全台共限量9.6萬個，預估銷售營業額1700萬元。
美食-KY旗下85℃全台門市近400家，時常推出節慶優惠及聯名活動，除3／6起攜手三麗鷗，推出4款KUROMI庫洛米和布丁狗造型蛋糕之外，3／8國際婦女節也舉辦「38寵愛女神節」活動，預估可挹注3月營收持續正向成長。
美食-KY近年也積極發展美國市場，來客數連年增加，去年度美國營收逾新台幣80億元，連續4年雙位數成長，今年也加速展店，更首度進軍美國東岸市場，包括紐約市、紐澤西州都有全新門市盛大開幕，美國門市數量突破80店；法人看好美食-KY有望成為首個在美國市場挑戰百億規模的台灣烘焙餐飲品牌。
另中國市場則受惠去年8月以來的產品改造策略，銷售動能穩定復甦；法人分析，今年農曆春節的營收淡季提早於1月報到，但與2024年當時的春節月份2月相比，中國市場營收僅略減2.7%，明顯改善，因此也看好今年美食-KY在當地的市占率可望穩步回升，帶動來客數也重回正成長。
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