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李嘉誠旗下長和擬售多數港口給貝萊德與MSC　業界：這是強強結合

▲香港長和實業公告擬出售多數港口事業。（圖／業者提供）

▲香港長和實業公告擬出售多數港口事業。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

香港長江和記實業(00001.HK)昨（4）日深夜在港交所發佈戰略重組公告，宣佈與美國貝萊德(BlackRock)資產管理公司為首的財團達成原則性協定，擬出售其全球港口業務核心資產，包括巴拿馬港口公司(PPC)兩個港口的權益。國內外籍船公司退休高階指出，參與貝萊德併購案的包括全球最大貨櫃船公司地中海航運(MSC)，是強強結合的大投資案。

根據公告，長和擬向該財團全數出售持有的和記港口控股(HPHS)及和記港口集團控股(HPGHL)股權，二者合計控制著和記港口集團80%的全球權益。購買者包括貝萊德及其旗下全球基礎設施投資合夥企業(GIP)、地中海航運旗下碼頭投資公司TiL。

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預計出售的標的資產覆蓋亞歐美洲23個國家的43個港口，涵蓋199個泊位及配套的智慧碼頭管理系統、全球物流網路等核心資源。長和特別強調，將保留中國香港、深圳及內地港口資產，包括鹽田國際、香港國際貨櫃碼頭等戰略資產。此次整體出售總企業價值為228億美元，預期將為長和帶來逾190億美元的現金收益。

交易完成後，貝萊德財團將實質控制全球約10.4%的貨櫃碼頭輸送量，躋身全球三大港口運營商。不過該交易尚需通過包括歐盟、美國在內的12個司法管轄區的反壟斷審查，且需獲得長和特別股東大會批准。

PPC運營的巴爾博亞港及克裡斯托瓦爾港位於巴拿馬運河兩端。該運河承擔全球6%海運貿易量，是連接太平洋與大西洋的“咽喉要道”，而巴拿馬政府向美國讓步，表示正考慮取消長和旗下香港和記港口集團在巴拿馬運河的運營合約。

市場估計，貝萊德收購案與長和退出巴拿馬等港口事業應是受地緣政治壓力影響。港口業務是長和集團旗下第三大主營業務，去年上半年大中國區以外的港口業務實現178億港元營收，實現EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)62.5億港元，公告中指出，此次交易帶來的190億美元現金流有望優化長和資產負債結構，預估其凈負債率將從23.6%降至18%以下。

摩根大通近期研報指出，巴拿馬港口業務對長和的貢獻度非常小，2024年上半年該區域EBITDA不足集團總值的1%，在港口業務板塊中也僅佔3.9%的輸送量。

國內外籍船公司退休高階則分析，長和以良好的價格售出多數港口事業，還可擺脫美國冠上中國掌控企業的糾纏，不失為明智的作法，而貝萊德有資金，MSC擁有貨櫃船運市場約兩成運力，是強強結合，MSC在市場上的影響力也將因而加高。

關鍵字： 李嘉誠長和出售港口貝萊德與MSC強強結合

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