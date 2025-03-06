台積電兵家必爭！首檔國防ETF抱緊處理　00965刷新高價

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普號召台積電（2330）加大千億美元投資，並以「傳奇」形容台積電在全球的影響力，國內首檔年配型國防ETF、元大航太防衛科技（00965）緊抓台積電、輝達（NVIDIA）等重量級標的，5日盤中以16.32元刷新高，今年來已漲超過一成。

00965去年11月26日以每股14.98元掛牌，低於發行價15元，但隨著川普搖擺不定的政治態度，持續推升地緣政治風險，各國開始積極提高國防預算，相關概念股表現不俗，00965在攻上發行價以後，今年以來穩定攻高，與成分股表現息息相關。

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細看00965前10大成分股，排名第3的韓華（HANWHA SYSTEMS CO LTD）今年來漲幅超過91.2%，為前十大成分股中表現最佳。

法人指出，歐洲地區國防預算將提高至8千億歐元(約8410億美元)，美國也要求日本提高國防支出至GDP的3%，甚至釋出「台灣軍購應佔GDP約10%」的訊息，拉高國防題材能見度。

依照元大投信官網揭露，00965現有50檔成分股中，有8檔來自於台灣，台積電占成分股權重5.86%，位列持股第5大，另有長榮航太（2645）、漢翔（2634）、台船（2208）、宏捷科（8086）、龍德造船（6753）、全訊（5222）、jpp-KY（5284）。