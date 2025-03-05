台積電砸3.3兆赴美　財經專家：第一個完蛋的是三星、英特爾

▲美國總統川普、台積電董事長暨總裁魏哲家。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台積電（2330）加碼千億美元（約新台幣3.3兆元）投資美國先進半導體製造，包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心，引起部分民眾擔憂矽盾不再。對此，資深財經專家黃世聰表示，「其實第一個完蛋的是南韓還有英特爾」。

黃世聰5日在臉書發文表示，台積電赴美後，許多人質疑魏哲家說「台積電被掏空、先進製程赴美，台灣完蛋了」，但他認為「其實第一個完蛋的是南韓還有英特爾，昨晚台積電在美股漲了4%，反觀英特爾跌了6.2%。然後韓國媒體要求三星、海力士趕快跟進，奇怪…韓國不怕被掏空嗎？」

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▲財經專家黃世聰。（圖／翻攝黃世聰臉書）



黃世聰說，台積電去美國，與其說是被美國總統川普逼迫，不如說是台積電領先佈局，「從國際局勢來看，供應鏈破碎化，在地生產的趨勢已經形成。台積電6成客戶在美國，提高美國產能並不為過」。

他表示，未來的商機就是在美國，「今年以來孫正義2000億、星際之門5000億、蘋果5000億、沙烏地王儲6000億、美國四大CSP業者要投3200億，大部分都在美國，台積電當然是為了商機而去」。

最後，黃世聰表示，「既然美國要去全球化，在美國的地盤裡當然要全力卡位，獅王當然要到美國搶地盤。所以，這怎麼會是利空？最後我再說一句，台積電越強大…台灣越安全」。