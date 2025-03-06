能率集團挾機器人題材續攻　2檔個股人氣旺

▲機器人示意圖。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

能率（5392）集團機器人題材持續發酵，今（6）日能率股價續強，早盤跳空上攻41.1元，突破40元整數關卡，隨著短多獲利了結賣壓出籠，股價回到39.6元平盤附近整理，10點左右成交量逼近4萬張，已經超越昨（5）日2.3萬多張，而集團股價相對低檔能率網通（8071）最為強勢，早盤股價漲幅一度逾7%，上攻25.45元，成交量接近2萬張。

日前能率宣布攜手旗下能率創新、佳能（2374）、IKKA-KY（2250）及能率亞洲基金，共同投資美國矽谷機器人公司Mantis Robotics，投資金額約合計砸下超過200萬美元，取得逾5%股權，以深化機器人產業布局。

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能率集團表示，由於人工成本費用越來越高漲，看好未來機器人事業的運用，後續也計畫代理Mantis Robotics 的機器手臂於台灣及日本銷售。

能率集團在1960年代以代理日本影印機、多功能事務機的佳能企業起家，到 2千年，才從代理轉向製造，目前集團擁有6家股票掛牌公司，包括佳能（2374）、能率創新、IKKA-KY、能率網通、正能量智能（5348）、能率亞洲資本（7777），旗下共計20多座國內外製造基地，20多個跨國銷售據點，員工總數超過6000 人。

