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屏東核三廠火警12分鐘撲滅　台電：不影響發電

記者廖婕妤／台北報導

台電今（6）日上午11時23分接獲通報，核三廠空壓機廠房南側發生冷卻水塔（地面直立，直徑3米、高度3米，塑膠材質）火警事件，不影響發電及爐心安全。

▲▼核三廠搶救畫面。（圖／消防提供）

▲核三廠冷卻塔起火，警消到場灌水搶救。（圖／消防提供）

台電表示，廠內消防隊迅速展開滅火行動，並於11時35分撲滅火勢，現場狀況已受到控制。

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台電也說，空壓機廠房距離2號機約50公尺，不會影響機組安全，輻射亦無外洩之疑慮，請民眾放心。

關鍵字： 核三廠台電火災消防緊急

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2025-03-06 13:22

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