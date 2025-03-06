先探／輝達「報」喜　股價不捧場

作為ＡＩ晶片的領導者，輝達財報公布後卻利多失效，引發美、台股賣壓，市場將目光轉向三月中旬的ＧＴＣ大會。

文／周佳蓉

輝達（Nvidia）在三月的ＧＴＣ大會開展前夕，各界最關注的便是二月底出具的財報會議，儘管輝達的第四季財報，營收、下一季度財測皆繳出不錯的數字，優於市場預期，股價仍不敵市場賣壓，短短幾日重挫逾十六％，下探六個月低點，三月四日市值更縮水至二．七八兆美元，被原本美股位居第三的微軟（Microsoft）超車。

業績顯著增長，股價卻不漲反跌，顯見市場對於輝達的期待性其實更高。上季營收為三九三億美元，年增率高達七成，其中資料中心業務成長尤其亮眼，年增達九三％，除了遊戲營收因為消費市場需求放緩、新舊交替期為負成長之外，專業可視化、汽車／機器人、ＯＥＭ等收入達到十～二七％的年成長率，並優於市場預期。

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進入ＡＩ推理新時代

至於財測展望，輝達預估第一季營收將達四三○億美元，季增約十％，主要為資料中心和繪圖卡（ＧＰＵ）的業務成長，然而，管理層警告毛利率將達到低點，約落在七一％的正負二．五個百分點；換句話說，可能跌破七成，是因為Blackwell平台在產能拉升初期，前期成本較高而會受影響，執行長黃仁勳回應，一旦Blackwell產能完全提升，二五年將改善成本和毛利率。

儘管如此，這次會議還是透露出一個重要的訊息：目前ＡＩ正在進入一個「ＡＩ推理」新時代。例如最近才推出最新ＡＩ模型─Grok3的xAI，馬斯克表示，在訓練第四代ＡＩ模型過程中投入超過二○萬顆輝達ＧＰＵ；他也曾說：「參與ＡＩ競賽最快的方式就是購買最好的晶片」，就很好地為輝達ＡＩ晶片的重要性下了註解。

輝達的Blackwell GB200在去年底開始量產後產能逐步拉升，實現一一○億美元營收，帶動上季資料中心業務來到三五五．八億美元，成長率高達九三％，而Azure、GCP、AWS在內的ＣＳＰ業者，占資料中心逾一半的營收，是貢獻輝達營收的最大功臣。

ＡＩ運算需求從訓練階段再走向推理過程（Inference），例如OpenAI O3、DeepSeq R1和Grok 3，需要分析大量資訊並進行多步驟邏輯推理，這些模型都採用了Inference Time Scaling（推理時間縮放）的技術，增加運算量，讓模型產生更準確的結果。輝達高層表示，特別是ＡＩ測試階段和長思考推理ＡＩ（Long-thinking Reasoning AI），與一次性推理相比，每個任務可能需要多一百倍的計算量，未來甚至達數千倍。

除了硬體上的重點之外，輝達提到微軟Azure、CoreWeave等公司正利用Spectrum-X建設大型ＡＩ工廠，Spectrum-X是輝達專為生成式ＡＩ打造的超高速網路平台，為企業提供的新型乙太網路，為了擴大全球影響力，輝達將與思科（Cisco）展開密切合作，思科將Spectrum-X整合到網路產品組合，未來將協助更多企業建構ＡＩ基礎設施。

另一項利多，在於川普在今年邀集OpenAI、軟銀、甲骨文和投資公司MGX建立的星際之門（Stargate）計畫，資料中心將採用輝達 Spectrum-X技術，輝達財務長Kress亦證實將會增加其資料中心業務的營收，而Stargate預計總投資額到二○二九年達五千億美元，並從德州建立資料中心慢慢擴大，由於該計畫必須落實「美國製造」政策，消息人士指出，在德州有生產據點的鴻海因此成功拿下統包硬體製造訂單。（全文未完）

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