先探／巴菲特擬加碼日本五大商社

巴菲特青睞投資日本五大商社，除了本益比不高外，這些商社的現金部位、現金／淨利的比值都很高，也高於其他產業，凸顯他們的財務體質相當健康。

文／魏聖峰

川普上台後宣布一連串對外加徵關稅，造成美股震盪激烈，就連一向是獲利績優生的零售股，在這波股價震盪激烈中也難以倖免，市場都跟著川普的步調走。大盤震盪激烈下，股神巴菲特投資公司的波克夏，近日股價卻能逆勢創新高。過去一段期間波克夏一直在賣股票，也減少購買自家股票和其他新的投資標的，以至於波克夏日前公布的去年財報中，去年底現金部位達到創歷史新高的三三四二億美元。

過去兩年美股在ＡＩ引領下出現一波多頭行情，雖然巴菲特的持股也因為美股多頭而股價大漲，卻在股票上漲過程中不斷賣股票，使得波克夏的現金儲備部位連續十個季度創新高，並在去年底創下三三四二億美元。去年第四季波克夏受到保險業務和利率上揚之故，營業利益率飆升七一％、達到一四五億美元。

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波克夏市值超越特斯拉

波克夏獲利大成長，帶動股價創新高，波克夏最新的資本市值已達到一．一一兆美元，川普就任總統後特斯拉股價下跌，波克夏最新市值超越特斯拉市值的九四二三．八四億美元，波克夏目前市值排名全美第七大、全球大八大企業。

巴菲特目前年事已達九四歲，因此推測波克夏過去賣股票套現的作法有可能和巴菲特年紀大以及遺產分配有關。巴菲特也找到接班人，由副董事長阿貝爾接手；巴菲特認為，阿貝爾已展現他的管理能力。再者，S&P 500指數的本益比已超過二五倍，在巴菲特眼中可能顯示股價太貴，所以站在賣方。長期投資的蘋果、美國銀行都在去年減持。去年波克夏Ａ股股價上漲二五． 四九％，今年以來股價再漲十三．八二％，超過S&P 500指數去年漲幅二三．三一％、今年以來僅上漲一．二四％。

巴菲特在今年致股東年度信函中談到，相對於優秀企業的所有權，無論是控股還是部分擁有，波克夏永遠不會更青睞擁有現金等值資產。他說，波克夏可能會增持伊藤忠商事、丸紅、三井物產、三菱商事和住友商事等日本五大商社。波克夏在二○二○年八月買進日本五大商社各五％持股，之後又陸續加碼到九％。日本五大商社的業務範圍以貿易和批發業為主，也投資天然氣、礦產，並投資日本大型企業，投資範圍相當廣泛。

巴菲特會青睞五大商社，除了認同五大商社的投資理念外，重要的是五大商社配發給股東的股利不錯；從附表觀察，僅伊藤忠商事的殖利率二．九％最低，其他四家商社都在三％以上，三菱商事和丸紅的殖利率更達三．九％。

巴菲特投資首重現金部位

巴菲特在年度致股東信中強調現金部位的重要性，日本五大商社的現金部位都很高，其中有一項現金／淨利比值也很高。上述比值中，三菱商事的比值高達八．九一倍，住友商事的比值也有五．一一倍，接下來是三井物產的四．二四倍、伊藤忠商事的二．八九倍以及丸紅的二．六九倍。對一家企業來說，現金部位是最重要的，要有充裕的現金部位在營運上才能面對各種變數，更是企業能否活得下去的根本。（全文未完）

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