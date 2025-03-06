廣越去年每股賺3.89元、擬配息3.2元　約旦廠啟動擴產

川普下周會晤美科技廠4大巨頭 聚焦出口管制議題

根據《彭博》援引知情人士消息報導，美國總統川普（Donald Trump）計劃於下周與美國大型科技公司CEO會面，討論貿易政策和美國製造議題，這次會面將訂於當地時間3月10日舉行，參與的公司包括惠普（HP）、英特爾（Intel）、IBM和高通（Qualcomm）。

美「金穹計畫」 激勵2檔航太主題ETF漲勢

台股今（6）日持續震盪，航太主題型ETF受消息面帶動，第一金太空衛星(00910)、元大航太防衛科技(00965)盤中最大漲幅分別有逾4%及3%的表現，法人指出，近期無論是歐洲還是亞太國防概念股，都呈現大漲態勢，德國5日晚間表示，將修改憲法讓國防預算不受財政支出限制，以達到推動歐洲加強防禦的需求；美國國防股因川普國會演說、重申優先建造戰略防禦 「金穹計畫」（Golden Dome）激勵美國國防股走揚。

光焱上演蜜月行情衝上378元 中籤一張有望賺逾15萬

光電子晶片（PIC）檢測大廠光焱科技（7728）６日以承銷價220元正式上櫃掛牌交易，今日盤中衝上378元，中籤一張有望賺逾15萬。在全球科技創新與市場需求激增的推動下，科研與感測器市場展現強勁成長動能，成為半導體與高科技產業的重要支柱。

無畏川普2.0亂流 7檔台股高息ETF抗震逆勢漲逾3%

3月5日川普為當選滿四個月，也是首次發表國會演說之日，觀察這段期間台股大盤震盪總計下跌1.49%， 58檔原型台股ETF表現超過7成打敗大盤，超過5成表現相對抗震並逆勢上揚，期間漲幅表現較佳的前三檔分別是群益台灣精選高息（00919）、富邦臺灣優質高息（00730）、群益科技高息成長（00946）都有5%以上好表現，而整體來看，表現超過3%以上的共有7檔，清一色都是高息型ETF，顯示出台股高息型ETF的抗跌跟漲特性。

美光延攬劉德音擔任董事 借重在台積電經驗加速AI布局

記憶體巨頭美光（Micron）5日表示，將延攬前台積電董事長劉德音出任公司董事。

屏東核三廠火警12分鐘撲滅 台電：不影響發電

台電今（6）日上午11時23分接獲通報，核三廠空壓機廠房南側發生冷卻水塔（地面直立，直徑3米、高度3米，塑膠材質）火警事件，不影響發電及爐心安全。

能率集團挾機器人題材續攻 2檔個股人氣旺

能率（5392）集團機器人題材持續發酵，今（6）日能率股價續強，早盤跳空上攻41.1元，突破40元整數關卡，隨著短多獲利了結賣壓出籠，股價回到39.6元平盤附近整理，10點左右成交量逼近4萬張，已經超越昨（5）日2.3萬多張，而集團股價相對低檔能率網通（8071）最為強勢，早盤股價漲幅一度逾7%，上攻25.45元，成交量接近2萬張。

不受川普關稅影響 鴻海墨西哥AI伺服器廠1年內完工

儘管面臨美國總統川普的新關稅威脅，但墨西哥哈利斯科州州長Pablo Lemus Navarro表示，鴻海計劃在當地Guadalajara建造的超大型AI伺服器工廠仍將在一年的時間建設完成。

輝達GTC大會17日登場 黃仁勳首將「夜市」搬到聖荷西現場

輝達（NVIDIA）年度GTC大會即將於17日至21日在美國加州聖荷西舉行。這次大會以人工智慧（AI）為主題，除了執行長黃仁勳的主題演講外，還首次引入量子日活動，以及黃仁勳喜愛的「夜市」，將街頭美食和手工藝帶進這場全球矚目的AI盛會。

核三廠火災煙霧 台電：塑膠燃燒所造成

屏東核三廠今（6）日上午發生火警，台電強調，外界看到的燃燒煙霧是塑膠燃燒所造成，對發電與核能安全並無影響，輻射亦無外洩疑慮，將積極進行調查及檢討，避免事件再次發生。