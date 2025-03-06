廣越去年每股賺3.89元、擬配息3.2元　約旦廠啟動擴產

▲廣越董事長吳朝筆。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
羽絨衣代工廠廣越（4438）公告2024年財報，全年合併營收為164.73億元，稅後淨利為4.79億元，淨利歸屬於本公司業主為4.02億元，EPS為3.89元；董事會亦通過盈餘分配案，擬配發現金股利每股3.2元，配息率82％。
廣越2月合併營收為8.27億元，年增12.67％；累計今年前2月合併營收為18.42億元，年增15.13％。公司指出，目前訂單能見度已至Q3，客戶訂單需求熱度不減，預估後續出貨持續攀升，營運後市可期。
廣越董事長吳朝筆表示，今年全球戶外運動市場持續增長，加上過去2年成衣產業供應鏈重整「汰弱留強，大者恆大」，客戶訂單需求強勁，主要客戶Adidas、VF、Montbell、Lululemon訂單成長皆超出預期，全年生產排程已滿，並持續接獲客戶追加訂單，顯示市場對高品質戶外服飾的需求依舊強勁。
此外，美國關稅政策調整加速供應鏈重組，品牌商對免稅產地約旦需求殷切，當地工廠產能幾近滿載，全年稼動率預期維持高檔，帶動廣越業績持續攀升。
吳朝筆指出，為滿足市場需求，廣越積極擴充產能，約旦廠計劃新增15條產線，預計至今年底產能提升至60條生產線；另越南廠產線也將新增34條產線，各廠新產線將陸續開出。隨著產能利用率提升、近年自動化轉型成效顯現、主要品牌訂單增長，對今年營收與獲利展望樂觀。
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