請AI翻中文　流暢又白話「翻譯人員飯碗不保？」網曝1關鍵：不可能

▲從事翻譯工作的人，很有可能迅速被AI取代。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

隨著科技越來越進步，人工智慧（AI）的出現讓許多人憂心忡忡，擔心總有一天會被它取代，有網友認為，從事翻譯工作的人，似乎很快就會被AI取代，尤其是專門翻譯英、日文的，在日本亞馬遜收到一則日文訊息，完全看不懂，貼到ChatGPT上，發現AI翻譯的內容既流暢又白話，對此，不少網友狂點頭。

有網友在PTT發文，「認真覺得翻譯快失業了」，收到一則日本亞馬遜寄來的訊息，全部都是日文，根本看不懂，於是將訊息貼到ChatGPT上進行翻譯，「翻得流暢又白話」。他進一步指出，如果不想要被AI取代，除了要懂得英文和日文外，國文造詣也必須非常好，「翻譯是不是被AI衝擊最嚴重的？有沒有在做翻譯的？」

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貼文曝光，不少網友點頭認同，「翻譯跟閱讀理解，AI超強」、「字幕組都直接叫做XX機翻組了，整部翻完直接一鍵修改成某某作者風格」、「翻譯現在只剩內對外的工作了，畢竟外語翻譯進來是一個蘿蔔一個坑，但母語要翻譯成外語，會有選擇和語境問題」、「可惜有次數限制，翻譯圖的次數少得可憐」、「目前還不至於啦，但壽命可能不長了也是真的」。

不過也有人認為，人工還是很重要，「目前仍需人工審啦，尤其技術類文件、遊戲類，專有名詞不會一致」、「還是要人審核啊，只是需要的人數應該會大幅縮減」、「中文譯英文，你必須用英文結構去寫中文才會正確，AI要完全克服不可能」、「簡單的翻譯會被取代，但進階的翻譯、口譯應該不會」。

▲不少人大讚，AI翻譯得快又流暢。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



根據《CNBC》報導，Indeed一份在2024年9月發布的報告指出，在2800項職場技能調查中，沒有任何1項「很可能」被取代的技術，並有68.7%的技能「不太可能」或「幾乎不可能」被取代、28.5%的技術「可能」遭到AI取代。

Indeed的研究人員在研究中考慮了16種職業，並重點介紹了5種「最有可能被人工智慧取代」的工作，包括：會計專業人士、營銷和廣告專家、軟體開發人員、醫療保健行政人員，以及保險理賠與稽核主管。