台驊全年配息6元、殖利率7.5％　擬收購韓國貨攬商拓展競爭力

▲台驊控股總經理顏益財。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
台驊控股（2636）今日公告2024年財報，全年合併營收為254.46億元，營業毛利為38.86億元，稅後淨利為13.54億元，EPS為9.39元；董事會決議通過2024下半年每股配發現金股利3元，加上上半年已完成每股配息現金股利，合計年度配發6元，以今天收盤價80.2元計，殖利率近7.5%，並將於5／26召開股東常會。
台驊控股表示，董事會亦決議授權董事長及總經理全權處理收購韓國貨運承攬公司Skymaster Express Inc之股份案。台驊控股將以1032萬美元取得該公司60％股份，此舉將有助於拓展韓國市場，深化與韓國科技大廠的合作，並提升公司在亞洲進出全球市場的競爭力。
此外，董事會同步通過收購THI Japan 39％股權，此交易完成後，台驊控股對THI Japan的持股比例將由51%提升至90%，進一步強化對其經營決策的掌控能力。THI Japan長期穩定的獲利表現，預期將進一步發展日商投資亞洲及全球巿場的業務，挹注集團整體獲利。
台驊控股指出，透過擴大海外市場布局，將持續提升全球供應鏈整合能力，強化核心競爭優勢，並為股東創造長期價值。
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