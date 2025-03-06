台驊全年配息6元、殖利率7.5％　擬收購韓國貨攬商拓展競爭力

「2戶打通」房屋稅有解！ 財政部放寬自住認定原則

兩戶打通的自用住宅，房屋稅認定方式有解！財政部今（6）日說明，配合113年7月1日施行房屋稅差別稅率2.0新制，增訂自住住家用房屋應辦竣戶籍登記之要件，考量民眾自住需要，將房屋打通或合併使用，為維護納稅義務人居住權益並兼顧渠等房屋稅合理負擔，該部參酌各地方稅稽徵機關意見及土地稅相關規定，發布解釋令，核釋毗鄰房屋打通或合併使用，僅於其中一戶辦竣戶籍登記，如符合其他自住要件，仍得按自住住家用稅率課徵房屋稅。

賣房錯過30天黃金申報期 稅金連補帶罰慘噴70萬

財政部北區國稅局今（6）日表示，甲君112年7月10日（所有權移轉登記日）以新臺幣750萬元出售於107年間取得之房地，惟未於房地所有權移轉登記日之次日起算30日內辦理個人房地合一所得稅申報，經該局查獲，除補徵稅款47萬餘元外並處罰鍰23萬餘元，連補帶罰慘噴70萬。

台股遭外資大砍261億！台積電成苦主 賣超前10檔一次看

台股今 （6） 日在台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股熄火下，指數開高走低，終場收在最低點 22715.43 點，下跌 156.47 點，半年線宣告失守，其中賣壓主要來自外資法人，今日賣超261億元，連八賣，賣超前3名依序是華新（1605）、華邦電（2344） 與台積電。

川普下周會晤美科技廠4大巨頭 聚焦出口管制議題

根據《彭博》援引知情人士消息報導，美國總統川普（Donald Trump）計劃於下周與美國大型科技公司CEO會面，討論貿易政策和美國製造議題，這次會面將訂於當地時間3月10日舉行，參與的公司包括惠普（HP）、英特爾（Intel）、IBM和高通（Qualcomm）。

統一企業去年每股賺3.64元 擬配息3元

統一（1216）公告2024年財報，全年合併營收為6576.37億元，年增13.2％，稅後淨利為206.73億元，年增12.7％，EPS為3.64元；董事會決議擬配息3元，配發率82.4％，以今日收盤價83元計，殖利率約3.6％，並將於5／29召開股東會。

美「金穹計畫」 激勵2檔航太主題ETF漲勢

台股今（6）日持續震盪，航太主題型ETF受消息面帶動，第一金太空衛星(00910)、元大航太防衛科技(00965)盤中最大漲幅分別有逾4%及3%的表現，法人指出，近期無論是歐洲還是亞太國防概念股，都呈現大漲態勢，德國5日晚間表示，將修改憲法讓國防預算不受財政支出限制，以達到推動歐洲加強防禦的需求；美國國防股因川普國會演說、重申優先建造戰略防禦 「金穹計畫」（Golden Dome）激勵美國國防股走揚。

光焱上演蜜月行情衝上378元 中籤一張有望賺逾15萬

光電子晶片（PIC）檢測大廠光焱科技（7728）６日以承銷價220元正式上櫃掛牌交易，今日盤中衝上378元，中籤一張有望賺逾15萬。在全球科技創新與市場需求激增的推動下，科研與感測器市場展現強勁成長動能，成為半導體與高科技產業的重要支柱。

無畏川普2.0亂流 7檔台股高息ETF抗震逆勢漲逾3%

3月5日川普為當選滿四個月，也是首次發表國會演說之日，觀察這段期間台股大盤震盪總計下跌1.49%， 58檔原型台股ETF表現超過7成打敗大盤，超過5成表現相對抗震並逆勢上揚，期間漲幅表現較佳的前三檔分別是群益台灣精選高息（00919）、富邦臺灣優質高息（00730）、群益科技高息成長（00946）都有5%以上好表現，而整體來看，表現超過3%以上的共有7檔，清一色都是高息型ETF，顯示出台股高息型ETF的抗跌跟漲特性。

美光延攬劉德音擔任董事 借重在台積電經驗加速AI布局

記憶體巨頭美光（Micron）5日表示，將延攬前台積電董事長劉德音出任公司董事。

逾3萬名外籍人士在台找工作 民生消費業職缺最多

104人力銀行今（6）日舉行媒體春酒並說明新春展望，企業面臨缺工，少子化、高齡化讓台灣勞動市場面臨挑戰，104人力銀行觀察，外籍人才已成企業缺工的解方之一，2024年全站有40％企業招募外籍人才，每月平均有25萬個工作機會、年增9％；且2024全年有超過3萬名外籍人士在台找工作、年增4％，又以馬來西亞占比22％最大宗、30歲以下占6成居冠，依產業來看，民生消費業為外籍人才開出的工作機會最多。