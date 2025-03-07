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川普2.0關稅戰　凱基投顧建議台股區間低點逆勢進場

▲▼ 凱基投顧。（圖／凱基投顧提供）

▲台股區間震盪，凱基投顧建議區間低點加碼。（圖／凱基投顧提供）

記者巫彩蓮／台北報導

川普關稅戰持續衝擊市場，美國對墨西哥與加拿大的25%關稅3/4實行，同時將中國關稅從10%提升至20%，引發全球股市重挫恐慌，而台積電（2330）在川普政策強烈要求下超乎預期宣布加碼一千億美元投資美國，更牽動台股及半導體類股劇烈震盪，台股僅一周時間便重挫1300點，導致台股投資人陷入恐慌，然凱基投顧建議投資人此時應逆向思考，於震盪區間下緣逢低承接。

凱基投顧表示，台積電擬增加一千億美元投資於美國先進半導體製造，基於美國生產成本遠高於台灣生產成本五成，預期未來利潤率稀釋及現金股利成長受限，但同時也認為此利空揭曉後，反而降低不確定因素。

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凱基投顧於去年底發布2025年台股展望報告便基於AI股已漲多、企業獲利成長趨緩以及川普上台後加徵關稅政策將由第一任聚焦中國，在第二任轉變為全球打擊，預期今年台股將由2024年的特快車轉變為普通車及雲霄飛車，行情將呈現區間上下震盪格局，因此今年投資不可有抱越久賺越多的心態，並提出今年投資心法應該「漲上去要捨得賣，跌下來要勇敢買」。

如今，台股也如預期大致維持在22,000～24,000點大箱型區間震盪走勢，主因圍繞在川普關稅政策、聯準會貨幣政策以及AI伺服器出貨等訊息多空反覆，預期台股後續也將大致維持在同樣區間進行震盪，因此當台股指數重挫後又來到震盪區間下緣，投資人應掌握今年「跌下來要敢買」的投資心法，當台股逼近區間低點時，要敢於進行布局提高持股比重，反之若反彈上去接近區間高點時將持股比例降低，以波段方式區間操作。

此外，凱基投顧展望報告指出，川普關稅戰的背後主要目的，在於透過加徵關稅逼迫各國廠商至美國投資設廠及諸如稀土、航道、晶片等獲取戰略資源，這便是川普劍指台灣半導體並施壓台積電大舉增加美國投資的原因，全球出擊加徵關稅是手段，作為增加跟各國談判的籌碼，其核心目標就是要讓製造業回流美國、增加美國就業，讓美國強大，因此透過加徵關稅政策逼迫他國與美國談判，一旦他國願意配合美國利益，都有撤銷或放寬的可能；故而當川普放話對各國各種產品加徵關稅常導致股市下跌，但經過折衝談判卻又使緊張趨緩，股市便再度回穩，雷聲大雨點小導致今年股市區間震盪及投資人上下區間操作的空間與機會。
 

關鍵字： 台股投資凱基投顧川普關稅戰台積電

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2025-03-07 10:44

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