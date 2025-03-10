買葡萄秤重後420元　他嚇喊物價扯「不買了」！網一看反轟：合理

▲葡萄。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

民生物價漲不停，讓不少民眾大喊吃不消，生活受到衝擊，一名網友表示，日前到超市購物，發現某些東西默默又漲價了，水果最誇張，葡萄一斤198元，秤重完要價420元，嚇到他當場直呼「不買了」。貼文曝光，網友爆共鳴，「水果現在超貴」。

有網友在PTT發文，「物價真的有扯到」，到賣場購物時，發現某些商品價格悄悄上漲，尤其是水果類的價格更是誇張。當時他在賣場看到綠無籽葡萄，原本以為只要198元，但結帳時才發現這個價格是每斤198元，經過秤重後，一包葡萄竟然要價420元，他當場嚇到，立刻喊不買了，「其他水果都是秤斤的，也都不便宜，這物價是不是失控了啊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友認為買進口，價格貴很合理，「自己要買進口的」、「買進口的當然被當凱子」、「進口的哪樣不貴，去買巨峰葡萄吧」、「你這是進口的無籽，哪能當標準」、「大哥這進口的綠無籽，幾年前就這個價了」、「你買進口葡萄，本來就是這個價格」。

其他網友則提到，物價真的漲得很誇張，「這三四年漲得有夠誇張，一次漲跟之前十年的漲幅差不多」、「水果現在都爆貴，香蕉那個價格我真的沒看過」、「草莓半斤350，吃不起是你不夠努力啦」、「物價的確是有上升，尤其是小吃店大都有調整」。