不想再當韭菜？ 投資新手必知「短線操作技巧大公開」

記者黃稜涵／綜合報導

你是喜歡當沖，卻常常被割韭菜的小韭菜嗎？在《五分鐘練習致富》一書中指出，根據台灣證交所的統計，2023年外資法人透過當沖交易獲利達194億元，本土法人與投信也賺進了1.6億元，令人驚訝的是，超過百萬名的本土自然人，俗稱「散戶大軍」，卻在短線操作中總共損失了291.2億元，這些數據顯示，即使一般投資人做足了功課，仍難以戰勝外資與法人，最終成為被割韭菜的對象，專家建議，不想一直當被小韭菜的話，可以先透過實驗，測試看看自己適不適合「短線操作」。

▲你在股市中常常被割韭菜嗎？（示意圖／視覺中國CFP）



書中提到，除了股票，許多金融商品也都有提供短線操作的交易模式，讓風險承受度比較高的人，可以利用快狠準的方式來投資，究竟短線操作比較有效率，或是長期投資比較安穩呢？其實並沒有標準答案，因為兩種方式都有人獲利，但也有人虧損。

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有些人覺得自己眼光精準，有能力快速預測股市的漲跌，要禁止這些人不做短線、不投機的話，不免會感到有志難伸、失去快速致富的大好機會，但如果炒作短線投資失利，而把錢賠光光的話，也會危害個人或家庭的財務安全。

若真的很想以短線交易的方式進行投資，又無法明確斷定自己是否具備這樣的能力，可以先採取實驗的做法，之後再做出投資決策。方法就是到不同的證券公司（或同一家證券公司的不同分行），開設兩個獨立的證券帳戶（將會有兩個不同的銀行帳戶），再把自己的資金分成兩半，分別存到這兩個銀行帳戶裡。其中一個帳戶專門用來進行短線操作，另一個帳戶專門用來長期投資。

設定一年或兩年後，讓數字績效說話，如果做短線十拿九穩、績效斐然，就可以把做短線的資金提高為70％，中長期資金降低為30％，但如果短線操作有時候大賺一筆，有時候不小心就把獲利連本帶利全部吐回去，整體而言賺少賠多，這時候就必須認清自己沒有炒作股票能力的事實，然後把做短線的資金降低為30％，長期資金增加為70％。

▼《5分鐘致富練習》。（圖／采實文化提供）

