大車隊2月營收2.25億元、年增1.57%　創歷年二月淡月營收新高

▲55688保修台南永大廠「普利司通輪胎-55688輪胎館」3月7日在台南永康區盛大開幕。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)2月份合併營收為2.25億元，年增1.57%、月減20.49%，創歷年2月淡月營收新高，累計1、2月合併營收為5.09億元，年增2.01%。

大車隊表示，隨著司機總數穩步增長及市場佔有率持續擴大，55688集團旗下小黃車及多元計程車派遣服務業務同步攀升，有效推動了整體業務發展。

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在生活媒合服務領域，集團「機場接送」服務整合至55688 APP提供一條龍服務後，今年業績較去年實現三倍成長；而「找專家」服務方面，非重複用戶的服務查詢較上月增長44.69%，其中居家按摩、伴讀及水電行服務尤受消費者青睞，顯示出民眾對到府生活媒合服務需求持續上揚。

此外，「即時快遞」服務也持續拓展版圖。自2月底起，該服務範圍已從雙北區域擴展至北北基桃，營運時段更由原本的09:00–19:00延長至07:00–23:00，預計今年6月前，六都地區將全面啟動24小時全天候快遞服務，進一步提升消費者便利性。

憑藉創新技術與優質服務，55688集團不斷拓展市場邊界，致力於引領生活媒合平台的持續成長與發展。截至目前，集團司機總數已超過28,000人，市場佔有率達30%，而55688 APP用戶規模更突破720萬。未來，55688集團將持續推動數位科技創新，為消費者打造更便捷、優質的生活服務體驗。

55688集團旗下汽車保修事業(55688保修)， 55688保修台南永大廠「普利司通輪胎-55688輪胎館」3月7日在台南永康區盛大開幕，為台南地區民眾提供輪胎更換、四輪定位、車輛保養、冷氣維修、故障查修、底盤維修等服務項目。55688保修目前營業據點遍布六都，服務規模有12個據點。

55688集團提供各項優惠：

一、55688潔衣家：春季送洗享優惠，3月超商送洗，下單輸入序號C5991享9折優惠(折扣後須滿低消)；到府收送下單輸入序號HC5811也有7件899元的超省好康。

二、55688代駕：現在加入LINE官方帳號（@55688DD）並完成問卷，即可獲得200元酒後代駕金。

三、55688生活大管家： 首購千元禮包活動，即日起至3月31日止，新會員加入官方LINE@，即可獲得300元優惠券；任一商品贈家電清潔，3月31日前完成首次購物下單(4月30日前完成服務)，即可獲一張家電清潔88折優惠券；首購居家清潔，於3月31日前完成首次購物下單(4月30日前完成服務)，即可獲得加贈1小時居家清潔優惠券。

四、全球快遞：全台皆可寄送，專人上門收件！雙北地區最快當日送達，120元起輕鬆搞定。

五、55688商城：「 38女神購物節」即日起至3月19日，全館優惠購物滿3800元 贈380紅利點數，另有其他專屬優惠及新會員超值好禮。

六、55688即時快遞：女王節優惠，3/16前於 55688 APP輸入QUEEN38，享「即時快遞」 38 折，最高折抵130元，優惠至3/31。

七、55688保修：歡慶台南永大店開幕，全台提供普利司通ALENZA001 215/60R17超低特惠價13,188元。