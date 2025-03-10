台灣優質食品共同品牌「TAIWAN SELECT」　東京食品展大秀食力

▲貿協會董事長黃志芳與台灣福熊，為台灣食品共同品牌Taiwan Select，於日本東京食品展台灣館展前記者會站台。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

亞洲最大食品展覽- 2025年東京食品展將於3月11日至14日於東京Big Sight盛大展出，外貿協會今(10)日於東京皇宮酒店辦理台灣館展前記者會，本屆以經濟部推動的「TAIWAN SELECT」品牌打造整體形象，展出品項豐富，涵蓋休閒食品、罐頭、麵食、水產品、肉品、冷凍食品、茶葉飲料、釀造及冷凍蔬果等類別。

今年展出除農業部，並有屏東縣、桃園市、高雄市、台東縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、花蓮縣、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、南投縣、新竹市及苗栗縣等14縣市政府與11家食品相關公協會共同展出。台灣館以193家企業、196個攤位的規模再創新高，為第二大參展國，備受亞洲買主矚目。

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展前記者會由外貿協會董事長黃志芳與台灣福熊為品牌揭幕，再與台北駐日經濟文化代表處代表李逸洋及農業部次長黃昭欽以日本傳統「鏡開儀式」祝賀品牌啟動，邀請貴賓們同飲以木枡盒盛裝的台灣啤酒，象徵台日友好與合作更加緊密。

黃志芳致詞時表示，本屆台灣館的重要行銷亮點之一，即是經濟部新推動的「TAIWAN SELECT」品牌，要向國際市場傳達台灣食品追求品質、安全、健康與永續的理念與實力。

李逸洋分享，台灣食品受日本民眾歡迎，以毛豆為例，日本每年大量進口的毛豆中，即有四成來自台灣。黃昭欽表示，農業部將以「台灣美食，幸福的滋味」為主題，展出台灣果乾、香腸、滷肉飯以及本月9日甫落地日本的龍虎斑生魚片等經典美味。

▲2025年東京食品展台灣館展前記者會貴賓雲集，立法委員、縣市政府首長及逾30家台日媒體到場參與。（圖／貿協提供）

記者會貴賓雲集，立法委員蔡易餘、賴惠員及王美惠，與逾30家台日媒體均到場參與。屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣代理縣長林茂盛等地方首長亦親自出席，於記者會上推介自家美食。

周春米帶來屢獲國際巧克力大獎ICA冠軍殊榮的曾志元巧克力、傳承六代的黑芝麻醬及依循客家傳統釀造工藝製作的無添加黑豆醬油；翁章梁則秀出多款風味果乾與烏魚子的完美組合，並在記者會中宣布，今年將出口850公噸台灣鳳梨至日本山口縣。

黃敏惠則獻上號稱「雞肉飯升級版」的鵝油飯，而在地美食餐廳林聰明砂鍋魚頭也將首次參展；此外，林茂盛則帶來嚴選在地米及金柑蜂蜜飲，以及龜山島海域特產-不拉魚製成的XO醬共同呈現出臺灣美食文化的多元風貌。

為擴大宣傳，主辦單位特別與東京皇宮酒店合作，推出以台灣食材製作之鳳梨磅蛋糕及香酥雞肉蔥油餅，搭配東方美人茶，提供媒體與VIP買主搶先體驗，以台灣美食吸引日本食品進口商、貿易商及通路商的關注，提升台灣館的曝光度。

本年度由經濟部國際貿易署與外貿協會共同籌組的台灣館是日本買主採購台灣食品的首選平台，為期4天的展覽預計可吸引超過5,000名專業買主來館參觀。

眾多指標性大廠參與展出，包含台灣菸酒、奇美食品、馬玉山沖泡飲、開元食品、允偉興業、富味鄉、家會香(皇族)、新城國際、老楊方塊酥、金蘭食品、泉順山水米、蘭陽食品、廣達香、萬家香、黑橋牌及鬍鬚張等。

「TAIWAN SELECT」專區「輸日熱銷」、「天然有機」、「銀髮友善」、「潮流時尚」、「即食便利」及「純素植基」等六大主題精采呈現，展出超過65項融合台灣特色、世界食品趨勢與日本市場喜好之產品，如鮮作純魚麵、烏魚鬆蛋捲、果乾烏魚子、玫瑰醬、滷肉即食包、世界冠軍巧克力、威士忌等。

展期間也將規劃每日限量試吃活動，推出台灣滷肉飯、冷壓果汁、台灣啤酒、果乾鳳梨酥，及經典甜品－阿里山愛玉及包餡湯圓等，期吸引更多日本買家駐足洽談。

日本為台灣食品出口第三大市場，2024年台灣對日本食品出口總額超過6.4億美元，占整體出口總額13.2%。日本同時也是我食品進口的第四大來源國，台日雙方食品貿易往來密切。除日本外，今年「TAIWAN SELECT」品牌計畫也將持續透過其他指標性食品展平台及海外拓銷活動，讓台灣食品揚名國際，飄香全球。