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超商雙雄2月營收寫同期次高　前2月皆創歷史新高

▲統一超。（圖／記者廖婕妤攝）

▲統一超。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

超商雙雄公布2月營收，受到農曆新年基期不同影響，統一超（2912）單月營收微幅下滑0.82％、全家（5903）單月營收年減逾3％，但都創下同期次高，且累計前2月營收都寫同期歷史新高。

統一超2月合併營收為257.05億元，年減0.82％；累計今年前2月合併營收為562.78億元，年增4.59%，創同期新高。

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統一超表示，2月受惠元宵節、西洋情人節、228連假出遊採買與節令話題、國際運動賽事等消費需求，串聯線上線下豐富銷售管道帶動本業營收成長，更持續開發話題商品並以全店行銷、創新服務等，提供便利的購物據點，提升來客及業績。轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、統一精工、康是美均積極向上，持續挹注營收成長。

統一超指出，邁入3月，台灣7-ELEVEN掌握高雄櫻花季登場、線上平台推出花漾女神購物節，跨界聯名、換季冰品茶飲等新品等不間斷提供線上線下豐富優質的商品服務體驗，持續架構超越顧客期待的生活型服務平台。

全家2月合併營收為77.1億元，年減3.52%；累計今年前2月合併營收為165.8億元，年增1.51％。

全家表示，主因為去年農曆新年落於2月且天氣穩定，而今年營運天數較去年少1日、且持續低溫；雖受以上因素干擾，但差異化的鮮食品類仍成長，瞄準年後甩油輕飲食需求，推出便當、飯糰以及便利商店首支「全食材履歷沙拉」，帶動相關品類業績向上。

全家指出，同時掌握開學商機，推出超過365種早餐飲料優惠組合，其中與「沈早俱樂部」聯名推出「海鹽花生可可」、「草莓奶油」、「蛋蛋嘉年華」等特色獨家口味三明治，一舉推升業績成長近4成；適逢草莓季，精選線上線下渠道推出超過百款草莓風味新品，甜點品牌minimore與午冬5.TUNG聯名推出「草莓乳酪千層夾心」等商品，則帶動甜點大幅成長超過5成，表現不俗。

關鍵字： 統一超全家超商便利商店

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