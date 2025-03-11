台積電可能被迫分割！　前研發處長揭最壞下場：投資3.6兆還不夠

▲美國傳出要求台積電技轉英特爾，如果不從，可能被迫分割成兩家公司的消息。（圖／競週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

針對台積電宣布加碼美國投資1,000億美元（約新台幣3.6兆元），台積電前研發處長楊光磊認為，台積電先進製程落地美國只是白宮的第一回合，他擔心，美國會逼台積電幫忙把技術移轉，如果不願轉移技術，就可能被迫分割成兩家公司，「未來台積電亞利桑那廠可能會變成獨立的一家美國公司（美積電），這是大部分台灣人不願意看到的。」

台積電董事長魏哲家在白宮與美國總統川普，宣布擴大對美投資1,000億美元，讓國內憂心優勢技術外流，甚至讓「台積電變美積電」，種種負面消息衝擊股民，台積電股價因此重挫，上週一度跌破千元大關。雖然賴總統說：「沒有來自美國的壓力。」魏哲家也強調，擴大赴美投資完全是因應客戶需求，並非美國施壓才去。「目前產線已滿了，明年也滿了，後年要蓋的生產線也被訂走了，就這麼簡單。」

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但外界對於「掏空台灣」「台積電變成美積電」的疑慮仍相當深，像是台大管理學院副教授邱宏仁就在臉書上發文表示，「赴美投資等於刨掉台灣晶圓代工的根，台積電可能使股價跌到500元以下，魏哲家應該下台並向全民道歉。」

中央大學經濟系教授吳大任也直言，「台積電做錯了決定，魏哲家只考慮台積電的利益，導致台灣失去了一張最強王牌，卻沒有換到實質利益，這可不是一件好事。」

曾在台積電任職20年的前研發處長楊光磊就坦言，「要台積電擴大在美設廠，絕對是百般不願意。」但是，美國手上擁有兩大武器，是逼著魏哲家不得不去的關鍵。「一是半導體上游的設備和材料，幾乎都由美國廠商掌控；其次，科技業下游的客戶，也都由蘋果、谷歌及亞馬遜等美國科技巨擘掌握。」楊光磊觀察，「在魏哲家入白宮前，川普就已說服台積電最大客戶—蘋果要回美投資5,000億美元，等於用蘋果的力量逼迫台積電到美國設廠。」

更令人擔心的是，川普逼台積電把先進製程落地美國，只是第一回合。本刊調查，雖然川普對台灣半導體態度有所轉變，但業內仍擔心，川普接下來還會對台積電有更多嚴苛的要求。「像是牽涉國防武器的關鍵基礎設施，也要魏哲家配合，這就是為何會傳出，要台積電與英特爾合資的原因。」楊光磊搖著頭說。

他擔心，美國為了掌握國防安全，必須讓美國公司（如英特爾）能擁有先進製程，就會逼台積電幫忙把技術移轉，如果不願轉移技術，就可能被迫分割成兩家公司，「未來台積電亞利桑那廠可能會變成獨立的一家美國公司（美積電），這是大部分台灣人不願意看到的。」

不過，楊光磊並不擔心台積電會被取代。「量產技術是台灣的強項，是美國無法取代的，當台積電把技術交給美國子公司的時候，成本變兩倍，把技術交給其他公司（如英特爾）成本恐怕變成四倍。」就像80年代，日本汽車大廠本田把技術移轉給美國三大汽車公司一樣，三大汽車公司並沒有變得很好，所以，「就算美國廠變成美積電，台灣的製造能力、成本和良率還是比美國強。」楊光磊說。



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