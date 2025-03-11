資金避風港！一表看懂11檔 A級公司債ETF　殖利率皆逾5%

▲避險資金湧入帶動投資等級債券價格走揚。（圖／路透社）



記者巫彩蓮／台北報導

川普關稅戰、烏克蘭負面消息與輝達未來展望不如市場預期，帶動美股近期重挫，市場恐慌情緒攀升，避險買盤湧入債市，此外，美國10年期公債殖利率由先前4.5%回落至4.2%，亦帶動債券價格走揚，又以長天期債券漲幅相對亮眼。根據統計，國內共計11檔A級公司債ETF，目前到期殖利率皆來到5%以上的高水準，吸引力大幅提升，投信法人表示，在全球股市震盪加劇之際，投資組合中納入固定收益資產可望增添防禦的價值，尤以信用品質相對較佳的A級債ETF可望成為資金避風港。

[廣告]請繼續往下閱讀...

A級公司債ETF當中，目前僅有三檔債券ETF採取月配息，其中經歷先前市場震盪，A級公司債券ETF多數位於票面之下，僅有去年發行的台新美A公司債20+（00942B）與凱基A級公司債ETF（00950B）維持在發行價之上，當債券ETF在發行價之上時，當債券ETF價格在配息政策上相對更有彈性空間。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (00942B)研究團隊指出，不同投資人有不同的投資目標，在債券ETF當中，A級債券企業債信用品質相對較佳，且因長期收益表現優於美國公債，長期持有透過息收累積，可望擁有更佳的報酬表現。在全球政經情勢變數增多、金融市場大幅震盪格局下，建議投資人配置A級債ETF，並採逢低分批布局策略，讓投資組合更分散，降低資產組合的波動度。