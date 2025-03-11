「大鵬灣門戶」3大利多點火　房市買氣掉2成後反彈

▲東港鎮有「大鵬灣門戶」之稱，規劃中的大鵬灣BOT開發案，盼營造成具夏威夷特色的景點。（圖／翻攝自Facebook／大鵬灣國家風景區管理處）

記者張雅雲／高雄報導

東港鎮有「大鵬灣門戶」之稱，是屏東著名的觀光勝地，近年房價開始起飛。專家表示，東港當地以透天為購屋王道，華廈大樓則憑藉親民總價迅速崛起，去年Q4成交量因信用管制影響下滑2成，屋主讓利後買氣開始反彈。

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▲近年受地價與營造成本已上漲約1成影響，目前東港新透天別墅總價落在1500~2500萬元，建商開始轉推華廈。（圖／永義房屋屏東東港光復加盟店提供）

永義房屋屏東東港光復加盟店東方志緯表示，東港鎮位於屏東縣，是到離島小琉球搭船的必經之地，並且因為漁業興盛，又有華僑市場、大鵬灣國家風景區等知名觀光景點，每到假日觀光人潮絡繹不絕。

方志緯透露，近年受地價與營造成本已上漲約1成影響，目前東港新透天別墅總價落在1500~2500萬元，建商開始轉推華廈，華廈單價落在23~30萬元，因總價帶迎合市場需求，也有不少首購購屋，當地購屋主力總價1000~1500萬元，「預算夠就衝透天，不夠就選華廈」。

▲去年Q4受信用管制與打房政策影響，東港買氣一度下滑1~2成。（圖／永義房屋屏東東港光復加盟店提供）

去年Q4受信用管制與打房政策影響，東港買氣一度下滑1~2成，成交週期拉長。然而，隨著屋主願意讓利，今年買氣陸續回升約1成，房價逐步趨穩。方志緯樂觀表示：「東港房市正朝健康方向邁進，買賣雙方找到新平衡。」

方志緯分析，目前東港購屋族群一分為三，除在地東港鎮民外，還有周邊琉球、新園、林邊、崁頂、南州的自住人口，以及有工作、度假等需求的高雄等外縣市買家，購屋族群相當多元。

▲永義房屋屏東東港光復加盟店東方志緯，未來東港周邊的大鵬灣BOT開發案，區域發展穩步向上可期。（圖／永義房屋屏東東港光復加盟店提供）

未來周邊還有觀光署重新規劃面積約210公頃的大鵬灣BOT開發案，盼營造成具夏威夷特色的景點的重大利多，其次，捷運規劃從林園延伸至大鵬灣，大幅提升當地交通便利性；再加上政府持續投入漁港與漁業建設經費，帶動東港發展。方志緯說：「這3大優勢點燃東港房市熱潮，未來價量穩步向上可期。」

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