想加入幸福企業領58K高薪　港務公司招考明日傍晚截止報名

▲台灣港務公司113年新進人員訓練。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司今年招考薪資最高56K，並將於114年度調漲3%，預計今年5月立法院通過預算後，追溯自1月起生效，最高起薪上看58K，除優渥薪資，公司更訂有完善的福利制度，自2021年以來連續4年1111人力銀行幸福企業票選，獲得「貿易流通業」金獎，這次招考明天是報名最後一天，有意加入航港事業的可把握機會。

港務公司本次擴大招募，招考甄試類科涵蓋多個領域，包括行政類、業務類、工程類及資訊類等職位，期望各專業領域具熱忱的優秀人才，加入港務幸福企業團隊，攜手為台灣港口事業永續發展貢獻力量。公司提供員工績效獎金、完整培訓機制及晉升管道，讓公司員工能具穩健發展機會，長遠規劃職涯，公司員工流動率不到3%（不包括退休人員）。

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港務公司致力於推動港口現代化與國際化發展，並不斷提升港口運輸效率及服務品質。身為一個持續創新並永續發展的國家企業，公司將人才視為最重要的資產，並提供穩定的工作與多元化的成長機會。

港務公司本次擴大招考228名職缺，採線上報名，提供更多優秀人才加入國營體系的機會；報名已進入倒數階段，考生須於3月12日（星期三）17時前完成報名，逾期不予受理。

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